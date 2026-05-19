Dự báo thời tiết ngày 19/5: Miền Bắc mưa rất to, từ đêm mưa gia tăng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/5/2026

Ngày 19/5, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Ngày 19/5, miền Bắc tiếp tục mưa như trút. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 19/5 đến ngày 20/5, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục trút xuống Bắc Bộ, hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa xu hướng tăng, phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Từ đêm 20/5 đến ngày 21/5, các khu vực duy trì trạng thái mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30- 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/5/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, trong đó, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.