Thủ đoạn của loạt 'ổ ma túy' vừa bị triệt phá, hung hãn chống trả khi bị vây bắt

Video: Công an ập vào vây bắt 'ổ ma tuý'. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, khởi tố 150 đối tượng liên quan.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn ma túy, đêm 9/5, qua công tác quản lý địa bàn và kiểm tra nhanh, Đội 5 - Phòng PC04 phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy.

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng nhận định phía sau là các đường dây cung cấp ma túy hoạt động tinh vi nên nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngay trong đêm, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai lực lượng tại các địa bàn Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và một số tỉnh, thành lân cận để truy xét nguồn cung ma túy.

Quá trình phá án, lực lượng công an liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy và các nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong khu dân cư.

Đáng chú ý, khi bị truy bắt, nhiều đối tượng chống trả quyết liệt, dùng bình xịt hơi cay phun thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời sử dụng hung khí nhằm mở đường tẩu thoát.

Tuy nhiên, các tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ thành công các nghi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực.

Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Công an đồng thời mở rộng bắt giữ thêm 8 đối tượng trong đường dây do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai, Đồng Nai) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai - TP.HCM.

Trong quá trình truy bắt, một số cán bộ, chiến sĩ bị thương nhưng vẫn bám sát địa bàn, quyết tâm triệt phá đường dây đến cùng.

Từ ngày 9/5 đến 28/5, chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng PC04 đã đấu tranh, truy xét và làm việc với 173 đối tượng liên quan; khởi tố 150 người, triệt phá 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy.

Các đường dây này do nhiều đối tượng cầm đầu như Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Phòng PC04 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và truy xét các đầu mối liên quan nhằm triệt xóa tận gốc các đường dây ma túy, phục vụ mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.