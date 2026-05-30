Bị phạt 24 năm tù, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự không kháng cáo

Ngày 29/5/2026, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) tuyên án sơ thẩm công khai đối với bị cáo Lưu Ứng Thành (pháp danh cũ là Thích Vĩnh Tín) về các tội tham ô tài sản, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt cho nhiều tội danh, tòa quyết định thi hành hình phạt 24 năm tù, đồng thời xử phạt tiền 3,5 triệu tệ.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị phạt 24 năm tù phạm tội gì?

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2025, bị cáo Lưu Ứng Thành (Thích Vĩnh Tín) lợi dụng chức vụ thuận lợi khi đảm nhiệm các chức vụ như Trụ trì chùa Thiếu Lâm, Chủ tịch Quỹ Phúc lợi Từ thiện Thiếu Lâm để tự mình hoặc câu kết với người khác để chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của đơn vị với tổng số tiền hơn 131 triệu tệ (hơn 500 tỷ đồng).

Từ năm 2012 đến năm 2022, bị cáo biển thủ công quỹ của đơn vị với số tiền hơn 151 triệu tệ (586 tỷ đồng) để sử dụng vào mục đích cá nhân và quá 3 tháng chưa hoàn trả.

Lưu Ứng Thành (Thích Vĩnh Tín) từng biến Thiếu Lâm Tự thành "cỗ máy" kinh doanh.

Từ tháng 7/2006 đến khi bị bắt, Thích Vĩnh Tín "tạo điều kiện thuận lợi cho người khác" trong việc thầu xây dựng các hạng mục công trình của chùa Thiếu Lâm và các hoạt động kinh doanh liên quan, nhận hối lộ bất hợp pháp các khoản tài sản với tổng trị giá quy đổi hơn 11,63 triệu tệ.

Từ năm 1995 đến năm 2022, nhằm trục lợi bất chính, Thích Vĩnh Tín đưa hối lộ các khoản tài sản với tổng trị giá quy đổi hơn 5,67 triệu tệ.

Tòa án nhân dân trung cấp Tân Hương nhận định hành vi của bị cáo Lưu Ứng Thành (Thích Vĩnh Tín) cấu thành tội tham ô tài sản, tội biển thủ công quỹ, tội nhận hối lộ của người không phải công chức nhà nước và tội đưa hối lộ. Số tiền cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự tham ô tài sản, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ đều ở mức đặc biệt lớn; tình tiết đưa hối lộ đặc biệt nghiêm trọng; hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, hậu quả gây ra nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, do đó cần phải bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Sau khi sa lưới, Thích Vĩnh Tín khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình, chủ động khai báo một phần sự thật phạm tội mà cơ quan phá án chưa nắm rõ, đồng thời nhận tội và tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải. Ông tuyên bố tại tòa là chấp nhận phán quyết và không kháng cáo.

Thích Vĩnh Tín là ai?

Thích Vĩnh Tín, tên tục Lưu Ứng Thành, sinh năm 1965, quê Phù Dương, An Huy (Trung Quốc). Theo trang web chính thức của Thiếu Lâm Tự, ông đến chùa năm 1981, bái Thích Hành Chính, phương trượng đời thứ 29, làm sư phụ.

Năm 1987, sau khi Hành Chính viên tịch, ông kế thừa y bát, đảm nhận vị trí Giám đốc Ban quản lý Thiếu Lâm Tự, quản lý toàn bộ công việc chùa. Năm 1999, ông được phong làm phương trượng Thiếu Lâm Tự. Từ tháng 7/1998 đến nay, ông là Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Hà Nam. Từ tháng 9/2002 đến nay, ông là Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc.

Thích Vĩnh Tín từng là trụ trì Thiếu Lâm Tự trước khi bị điều tra vào năm ngoái

Thích Vĩnh Tín, trụ trì đời thứ 30 của Thiếu Lâm Tự, được mệnh danh là “hòa thượng tinh anh” hay “CEO Thiếu Lâm Tự” vì đã đưa ngôi chùa nổi tiếng này bước vào thời kỳ thương mại hóa toàn diện. Theo HK01, từ khi tiếp quản, ông hệ thống hóa nguồn tài nguyên văn hóa, chỉnh lý bí kíp võ thuật, thành lập Hội Nghiên cứu Quyền pháp Thiếu Lâm, phát triển sản phẩm văn hóa như thư pháp, thơ thiền, biến Thiếu Lâm Tự thành thương hiệu văn hóa lớn.

Ông thành lập Công ty TNHH Phát triển Thực nghiệp Thiếu Lâm Tự Hà Nam (1998), kinh doanh trà thiền, bánh chay, sau đó mở rộng sang xuất bản sách, thành lập các công ty như Thiếu Lâm Hoan Hỷ Địa, khai trương cửa hàng Taobao bán đồ Phật giáo, dụng cụ võ thuật, hợp tác phát triển game, âm nhạc và thậm chí “khai quang” số điện thoại để đấu giá.

Đến năm 2022, Thiếu Lâm Tự đăng ký 706 thương hiệu, đầu tư 16 công ty với tổng vốn gần 80 triệu tệ, trong đó 7 công ty vẫn hoạt động.

Tối 27/7/2025, Ban quản lý Thiếu Lâm Tự ra thông báo Thích Vĩnh Tín bị nghi ngờ phạm tội hình sự, biển thủ và chiếm đoạt tài sản dự án cùng tài sản chùa; vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo. Tờ Sina trích dẫn từ báo Economic Observer rằng Thích Vĩnh Tín bị cảnh sát Tân Hương, Hà Nam đưa đi vào khoảng ngày 25/7/2025.