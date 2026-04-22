Lý do 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm dần biến mất, không còn cao thủ theo học

Video: Võ tăng Thiếu Lâm biểu diễn Nhị Chỉ Thiền

Thiếu Lâm thất thập nhị huyền công (72 môn võ) được xem là tinh hoa của ngôi chùa võ học nổi tiếng Trung Quốc. Những môn võ như Cà sa phục ma công, Bế khẩu thiền, Dịch Cân Kinh, Kim Cang La Hán, Tảo địa tăng (lão tăng quét rác)... thậm chí còn được đưa vào các tác phẩm võ hiệp và được mô tả như "võ công tuyệt thế".

Sự thật 72 tuyệt kỹ võ công Thiếu Lâm Tự

Chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn được xây dựng từ thời Bắc Ngụy (khoảng năm 495 sau Công nguyên). Đây là tổ đình của Thiền tông Phật giáo thế giới, và cũng là nơi khởi nguồn của "Võ công Thiếu Lâm tuyệt thế" trong dân gian. Trong nhiều năm qua, truyền thông Trung Quốc từng tìm hiểu về “72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm”, thứ đã xuất hiện rất nhiều trong các bộ tiểu thuyết võ hiệp.

Theo tài liệu mà phóng viên tờ The Paper tra cứu, những mô tả chi tiết sớm nhất về chủ đề này trong thời hiện đại không có lịch sử quá lâu đời, cụ thể là vào năm 1934 thời Dân quốc.

Khi đó, võ sư nổi tiếng Kim Cảnh Chung, người từng thụ giáo Phương trượng Thiếu Lâm Diệu Hưng đại hòa thượng, đã biên soạn cuốn sách mang tên "Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ Luyện Pháp". Trong sách liệt kê chi tiết tên gọi và nội dung rèn luyện của 72 môn nghệ (cách gọi phổ biến là 72 tuyệt kỹ).

Thiếu Lâm Tự nổi tiếng với 72 tuyệt

Tuy nhiên, một số công phu trong đó sau này đã bị phê bình là có dấu hiệu "huyền hoặc, thiếu thực tế". Năm 1988, Nhà xuất bản Nhân dân Sơn Tây từng phát hành cuốn "Tuyển chọn tinh túy luyện pháp 72 nghệ Thiếu Lâm" được chỉnh sửa và lược bớt từ cuốn sách năm 1934, trong đó đã chỉ ra vấn đề này.

Phần giới thiệu sách có viết: "Cách luyện một số công phu trong nguyên tác có phần quá huyền ảo, ví dụ như: 'Đến khi gặp tảng đá lớn như cái đấu mà có thể dùng một chân đá văng đi thì bước đầu thành công'; hay môn 'Âm Quyền Công' yêu cầu vào đêm khuya thanh vắng phải đấm xuống giếng... những điều này đều thiếu cơ sở khoa học”

Trên mạng Internet hiện nay, các phiên bản về "72 Tuyệt kỹ" Thiếu Lâm cũng rất đa dạng và có nhiều điểm dị biệt. Trang web chính thức của chùa Thiếu Lâm từng đăng tải bài giới thiệu về "72 tuyệt kỹ", bao gồm 72 hạng mục như: Thiết Tý Công (công phu tay sắt), Bài Đả Công, Thối Thích Công (đá chân), Kim Chung Trạo... Danh mục này có một số điểm khác biệt so với phiên bản năm 1934.

Tuyệt kỹ "Nhị Chỉ Thiền" (trồng cây chuối bằng 2 ngón tay) vẫn được truyền lại tới nay nhưng giờ đây, môn công phu này thiên về biểu diễn hơn

Phóng viên của tờ The Paper từng tới Thiếu Lâm Tự tìm hiểu và phát hiện một phần trong "72 tuyệt kỹ" thực tế đã bị thất truyền. Nhà sư Diên Kiều, một người từng là võ tăng Thiếu Lâm chia sẻ với tờ The Paper: “Thực tế tại Trung Quốc, cùng với sự phát triển dần dần của xã hội, một số thứ trong 72 tuyệt kỹ đã dần mai một và mất đi. Khi thời đại thay đổi, có những thứ không còn phù hợp nữa”.

Đỉnh cao của Nhị Chỉ Thiền là rút gọn xuống còn Nhất Chỉ

"Việc luyện tập hiện nay đã được chuyên biệt hóa rất sâu. Xã hội phát triển khiến việc luyện một số thứ trở nên không còn cần thiết, vì chúng không có tác dụng lớn trong cuộc sống. Ví dụ như các kỹ thuật dùng ám khí sát thương, hay trước đây còn có môn luyện bắn đá (đạn thạch), nay hầu như không còn ai tập nữa”, nhà sư Diên Kiều cho biết.

Những tuyệt kỹ còn sót lại

Chùa Thiếu Lâm từng gây chú ý khi tổ chức đại hội Vô Giá vào năm 2017. Về kỳ Đại hội Vô Giá năm đó, ban tổ chức chỉ đưa ra thi đấu 4 trong số 72 tuyệt kỹ: Thiết Sa Chưởng, Nhị Chỉ Thiền, Chưởng Thượng Phi Đao và Thạch Tỏa (nâng tạ bằng đá). Dù vậy, đại hội vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt. Ngoài 116 võ sư tham gia tranh tài, còn có rất đông người dân đặc biệt tìm đến để chiêm ngưỡng.

Ông Quách Thế Dân, Hội trưởng Hiệp hội Thạch Tỏa tỉnh Giang Tô, người dẫn theo đệ tử tham gia đại hội, cho biết Thạch Tỏa đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình: "Thạch Tỏa có nguồn gốc sớm nhất từ thời Đường, binh lính trong quân đội thường dùng khóa đá và đòn đá để luyện thể lực". Thạch Tỏa ngày nay còn được mệnh danh là "Cử nâng kiểu Trung Quốc". Từ năm 2004, trong Giải vô địch võ thuật công lực toàn quốc lần thứ nhất, Thạch Tỏa đã trở thành một trong những nội dung quy định, phân thắng bại bằng trọng lượng nâng được.

Các thí sinh tham gia thi "Thiết Sa Chưởng" ở đại hội Vô Giá của Thiếu Lâm Tự

Về phía nội dung Thiết Sa Chưởng, võ sư Ngô Kế Tường thuộc hệ phái Tào Phái Thiết Sa Chưởng cho biết phương pháp luyện công của họ là: Mỗi ngày vỗ vào bao cát 4.000 lần, mỗi mặt của nắm đấm là 1.000 lần, hoàn thành cả bộ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Một thí sinh khác chia sẻ rằng, bàn tay phải luyện đến mức biến dạng và dày lên thì mới có thể chặt gãy gạch đá. Điều này cho thấy cuộc tỷ thí lần này là những màn phô diễn thực lực "cương quyền thực cước" (đánh thật học thật).

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao đại hội Vô Giá chỉ thi đấu 4 hạng mục. Đại diện ban tổ chức Thiếu Lâm cho biết, nguyên nhân là do số lượng người luyện tập các môn khác trong dân gian không nhiều, đồng thời đại hội lần đầu cũng cần "thăm dò dư luận", nên không tổ chức phô trương toàn bộ 72 hạng mục.

Ngày nay, võ công Thiếu Lâm Tự nổi tiếng khắp toàn cầu nhưng nhiều tuyệt kỹ bị mai một

Nhà sư Diên Kiều tiết lộ thêm việc Thiếu Lâm Tự tổ chức Đại hội Vô Giá chính là để phát hiện những tinh hoa từ dân gian, nhằm tìm lại những gì đã thất lạc. Với mục đích đó, ngoài các nội dung thi đấu, ban tổ chức còn sắp xếp phần biểu diễn mở cho phép đăng ký tại chỗ, để những người có tuyệt kỹ ẩn dật có cơ hội phô diễn võ nghệ trước công chúng.

Pháp sư Diên Kiều từng là một cao thủ Phi đao. Nhưng đối với xã hội hiện đại, phi đao rõ ràng là một môn có độ nguy hiểm cao. Dù đã nhiều năm không luyện tập thường xuyên, pháp sư Diên Kiều vẫn biểu diễn tuyệt kỹ cho thấy "bảo đao chưa cùn". Ông cho biết, tinh túy của luyện đao nằm ở luyện tâm.

Pháp sư Diên Kiều chia sẻ: "Võ công Thiếu Lâm chú trọng 'Thiền Võ hợp nhất', quan trọng nhất là luyện tâm cảnh. Dù đao có cắm trúng hay không, tâm vẫn không loạn. Luyện võ cũng vậy, dù hình dáng động tác có thiên biến vạn hóa, nhưng nội tâm phải giữ được sự tĩnh lặng”.

Năm 2018, tại ngọn núi phía sau chùa, pháp sư Diên Kiều đã mất một năm để dựng lên một ngôi nhà nhỏ. Trong sân đầy đủ đao, thương, côn, tiễn; bất cứ loại binh khí nào ông cũng có thể sử dụng thuần thục. Đây cũng là nơi ông cùng các sư huynh đệ tụ họp để viết thư pháp, luyện công, tụng kinh và ngồi thiền – mục đích cuối cùng là tìm cầu sự thanh tịnh.