Nguyễn Tài Lộc nhận quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng sát cánh Xuân Son, Hoàng Hên

Chiều 13/5, Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức buổi lễ Trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Tài Lộc (tên cũ là Geovane Magno). Quá trình xin quốc tịch Việt Nam của tiền đạo sinh năm 1994 diễn ra thuận lợi.

Geovane đã sinh sống ở Việt Nam 7 năm, có nhiều đóng góp và màn trình diễn thuyết phục tại V.League. Đích thân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik xem anh là "tài năng đặc biệt" và mong muốn có được Geovane Magno trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu trong buổi lễ, cầu thủ Nguyễn Tài Lộc chia sẻ niềm tự hào được trở thành công dân Việt Nam - quê hương thứ hai của anh. Nguyễn Tài Lộc hứa sẽ cố gắng mỗi ngày, thi đấu hết mình, muốn đóng góp thật nhiều cho bóng đá Việt Nam.

Geovane Magno là một trong những ngoại binh xuất sắc hàng đầu V.League. Anh đến Việt Nam thi đấu từ năm 2019 trong màu áo câu lạc bộ Sài Gòn (nay đã giải thể). Tiền đạo người Brazil nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng dứt điểm hiệu quả. Anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ tấn công.

Chia tay CLB Sài Gòn, Geovane lần lượt thi đấu cho Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Công an Hà Nội trước khi chuyển sang Ninh Bình vào tháng 8/2025.

Sau Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Đỗ Phi Long, Nguyễn Tài Lộc là ngôi sao nhập tịch tiếp theo sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tài Lộc đang duy trì thể trạng tốt hơn so với Xuân Son hay Hoàng Hên. Anh vừa có thể đá tiền đạo cánh, tiền đạo mục tiêu hay tiền vệ tấn công. Ngôi sao này cao đến 1m94 và cho thấy ưu thế đặc biệt về thể hình và thể lực. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ triệu tập Tài Lộc tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.