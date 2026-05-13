Người đàn ông xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng từng chửi bới đánh đập mẹ

(VTC News) -

Liên quan vụ người đàn ông nhiều lần đăng bài xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng, Công an TP Huế cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Hoàng (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu, TP Huế) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi tạo lập nhà và sinh sống tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21 với diện tích 502,3m2 tại tổ dân phố Thanh Hà (phường Hoá Châu, TP Huế) có 2 người con gái là bà Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.

Vào năm 1974, ông Hùng chết không để lại di chúc, sau đó bà Bưởi quan hệ với ông Ngô Hữu Sum và có với nhau 3 người con là Mai Hoàng, Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Hoà. Ông Sum và bà Bưởi không ở với nhau nên các con ở với bà Bưởi.

Cơ quan chức năng đang thi hành các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam với Mai Hoàng

Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói cho gia đình nên bà Bưởi có nguyện vọng cho tặng lại nhà, đất cho bà Bồn. Tuy nhiên, Mai Hoàng không đồng ý, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái, đồng thời chiếm giữ nhà khiến bà Bưởi và bà Bồn phải đến ở nhờ người thân.

Sau đó bà Bưởi làm thủ tục cho tặng thửa đất và nhà trên cho bà Bồn. Ngày 10/5/2024, bà Mai Thị Bồn được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất nói trên. Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi không ở với Hoàng nên Hoàng sống một mình trong căn nhà tại thửa đất trên.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp cho bà Bồn nhưng không được về nhà vì Hoàng chiếm nên bà Bồn khởi kiện ra TAND huyện Quảng Điền (cũ) để được thực hiện quyền sở hữu đất ở và có nơi để ở.

Trong quá trình tòa án và các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, thẩm định tài sản, Mai Hoàng không hợp tác, có hành vi cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ. Đồng thời, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết, video livestream với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng và cán bộ thi hành nhiệm vụ, thu hút nhiều lượt xem, bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng và sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với Mai Hoàng về hành vi chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.