Tây Ban Nha cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội

Thông tin được Thủ tướng Pedro Sanchez công bố ngày 3/2 tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất trong khuôn khổ gói biện pháp nhằm xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh, trẻ em đang phải tiếp xúc với một “không gian nguy hiểm” trên môi trường mạng, nơi tồn tại nghiện ngập, bạo lực, khiêu dâm, thao túng và lạm dụng. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ không tiếp tục dung thứ cho thực trạng này

“Tây Ban Nha sẽ cấm trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội. Các nền tảng phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi thực sự, không chỉ là những ô tích hình thức. Chúng ta sẽ không chấp nhận điều đó nữa. Chúng ta sẽ bảo vệ các em khỏi “miền Tây hoang dã” kỹ thuật số”, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Tây Ban Nha sẽ cấm trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội. (Ảnh: Reuters)

Ngoài việc kiểm soát độ tuổi, chính phủ Tây Ban Nha cũng sẽ trình một dự luật mới nhằm buộc các giám đốc điều hành nền tảng công nghệ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung bất hợp pháp và ngôn từ thù hận trên nền tảng của họ.

Thủ tướng Sanchez cho biết, chính phủ sẽ phối hợp với công tố viên để điều tra các hành vi vi phạm có thể xảy ra liên quan đến các nền tảng như Grok, TikTok và Instagram.

Tây Ban Nha cũng thông báo đã hợp tác với 5 quốc gia châu Âu khác thành lập một liên minh sẵn sàng về kỹ thuật số, nhằm thúc đẩy các quy định chặt chẽ, nhanh chóng và hiệu quả hơn đối với các nền tảng mạng xã hội.

Động thái của Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia lo ngại về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với giới trẻ. Trước đó, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ngay sau đó, cuối tháng 1 vừa qua Pháp cũng đã trở thành quốc gia tiếp theo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong khi Anh và Canada cũng đang cân nhắc các biện pháp tương tự.