Báo Điện tử VTC News đoạt Giải Búa liềm Vàng năm 2025

(VTC News) -

Tối 3/2, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X - năm 2025.

Năm nay, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) nhận được tổng số 2.296 tác phẩm. Trong đó 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao 6 giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ X cho các tác giả, nhóm tác giả.

Hội đồng chung khảo lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực Giải cũng trình Ban Chỉ đạo Giải quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải Búa liềm vàng ở địa phương, đơn vị.

Báo Điện tử VTC News được trao giải Khuyến khích với loạt bài "Khi niềm tin tôn giáo hòa trong lý tưởng của Đảng" của tác giả Thy Huệ.

Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hôm nay, một trong những nhiệm vụ then chốt là củng cố niềm tin của Nhân dân - nền tảng tinh thần vững bền của chế độ. Niềm tin ấy không chỉ được bồi đắp bằng thành quả phát triển, mà còn bằng cách Đảng hiện diện trong đời sống của từng con người, trong từng cộng đồng, trong cả những miền đức tin sâu thẳm nhất.

Từ thực tế sinh động ở Tây Ninh - vùng đất được xem là "thủ phủ tôn giáo" của cả nước, tuyến phóng sự "Khi niềm tin tôn giáo hòa trong lý tưởng của Đảng" đi sâu khắc họa một thực tế có sức lay động: Đức tin tôn giáo và lý tưởng cộng sản không đối lập, mà có thể song hành trong cùng một con người, cùng hướng về điều thiện, về dân tộc, về Tổ quốc.

Ở nơi ấy, những đảng viên là tín đồ, những chi bộ trong lòng họ đạo, những chức sắc khoác áo đạo mà mang trong mình huy hiệu Đảng… đang ngày ngày minh chứng cho chân lý giản dị mà sâu sắc: "Đảng ở trong dân, dân trong đạo, đạo trong đời". Chính ở đó, nghị quyết của Đảng không còn là văn bản khô cứng, mà trở thành hành động, trở thành niềm tin tự nhiên được lan tỏa bằng gương mẫu, thuyết phục và tình người.

Tuyến bài được triển khai sau nhiều tuần đi thực tế tại địa phương, bám sát thực tiễn công tác tôn giáo vận, đặt trọng tâm vào sự vận động của lý tưởng. Từ tôn giáo hướng thiện đến chủ nghĩa nhân văn cộng sản, từ đức tin cá nhân đến niềm tin chính trị, để chỉ ra rằng, xây dựng Đảng không chỉ là củng cố tổ chức, mà là mở rộng lòng dân. Mà muốn mở lòng dân, trước hết phải chạm đến đức tin của họ bằng sự chân thành, kiên định và trí tuệ.

Đây không chỉ là câu chuyện về một vùng đạo, mà là minh chứng cho bản lĩnh, tư tưởng và nhân văn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời đại mới. Một Đảng không đối thoại bằng mệnh lệnh, mà bằng lý lẽ và hành động, không đứng ngoài đời sống nhân dân, mà ở trong từng hơi thở của đời sống ấy.

Khi niềm tin tôn giáo hòa trong lý tưởng của Đảng là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: Trong ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mọi đức tin chân chính đều tìm thấy điểm gặp gỡ nơi con đường cách mạng, con đường vì con người, vì dân tộc, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, tuyến bài "Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bình dân học vụ số' phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng" của Báo Điện tử VTC News cũng lọt vòng chung khảo Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025.