Báo Điện tử VTC News đoạt 3 giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9

(VTC News) -

Sáng 4/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2025).

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 85 tác phẩm, hồ sơ cá nhân dự thi ở 6 hạng mục với chất lượng tốt, đề tài phong phú, cách thể hiện nhiều tác phẩm đặc biệt, có sự đầu tư công phu, có sức lan tỏa tới công chúng.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao giải Vàng cho đại diện nhóm tác giả của Báo Điện tử VTC News

Ban tổ chức quyết định trao: 9 giải Vàng; 12 giải Bạc; 11 giải Đồng; 1 giải cho công tác quản lý xuất sắc; 1 giải cho nghệ sĩ, sáng tác, biểu diễn; 2 giải cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; 3 giải cho ý tưởng, sáng kiến sáng tạo nội dung báo chí xuất sắc.

Báo Điện tử VTC News được trao 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng ở hạng mục dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử và nền tảng số.

Cụ thể, giải Vàng với loạt bài "Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh trên mảnh đất Tây Nguyên" của nhóm tác giả Ngô Hồng Duyên, Nguyễn Mạnh Hiếu, Cao Thị Minh Nguyệt.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng trao giải Bạc cho đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VTC News.

Giải Bạc với loạt bài "Đại hội XIV của Đảng - Đại hội của kỷ nguyên dân tộc vươn mình" của nhóm tác giả Dương Quang Tùng, Vũ Anh Văn, Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Hương Mơ, Phạm Đức Huy.

Giải đồng với loạt bài "Cadimi âm thầm "đầu độc" sầu riêng Việt" của nhóm tác giả Phạm Thị Bích Lưu, Nguyễn Thị Liến, Đặng Thy Huệ, Đào Thị Nhàn, Hoàng Thị Thùy Dung, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Quý Trung.

Phó Tổng Giám Đốc VOV Vũ Hải Quang trao giải cho đại diện các nhóm tác giả đoạt giải Đồng.

Được tổ chức hằng năm, Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam vinh danh những gương mặt đã có đóng góp xứng đáng cho thương hiệu “Tiếng nói Việt Nam”. Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học; các nghệ sỹ trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn; các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng, nhằm tôn vinh, khích lệ sự sáng tạo, đổi mới trong mọi mặt hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ năm 2023, Giải thưởng mang tên gọi mới Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9, để nhấn mạnh ý nghĩa những ngày tháng lịch sử của đất nước và của Đài Tiếng nói Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9 là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là hình thức khen thưởng nhằm khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ công tác chuyên môn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, phát thanh viên và người lao động.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, góp công sức của mình cùng cả nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ với vị thế là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát triển theo định hướng đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, trở thành cơ quan truyền thông mạnh hàng đầu của quốc gia, có uy tín tầm châu lục và quốc tế.