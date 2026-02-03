Cơ quan công tố Pháp triệu tập tỷ phú Elon Musk

Thông báo của Văn phòng Công tố nêu rõ: "Giấy triệu tập thẩm vấn vào ngày 20/4/2026 tại Paris đã được gửi đến ông Elon Musk và bà Linda Yaccarino, với tư cách là người quản lý trên thực tế và trên pháp lý của nền tảng X vào thời điểm xảy ra sự việc". Bà Yaccarino từ chức Giám đốc Điều hành (CEO) của X vào tháng 7/2025, sau 2 năm lãnh đạo công ty.

Thông báo cũng cho biết thêm Cơ quan chống tội phạm mạng Pháp phối hợp với cơ quan cảnh sát EU (Europol) khám xét văn phòng tại Pháp của mạng xã hội X.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Cuộc điều tra nền tảng X đã được mở vào tháng 1/2025, xem xét liệu thuật toán của X có được sử dụng để can thiệp vào chính trị Pháp hay không.

Cuộc điều tra được mở ra sau khi có 2 đơn khiếu nại vào tháng 1/2025 và được mở rộng sau khi có thêm các báo cáo chỉ trích chatbot AI Grok liên quan đến việc lan truyền những thông tin phủ nhận cuộc diệt chủng của Đức quốc xã (Holocaust) và các video giả mạo tình dục.

Văn phòng công tố Paris vào thời điểm đó đã xác nhận cuộc điều tra, cáo buộc các thuật toán thiên vị có thể đã "làm sai lệch hoạt động của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động".

Bà Laurent Buanec, Giám đốc X tại Pháp, bác bỏ cáo buộc trên đồng thời nhấn mạnh X có "các quy tắc nghiêm ngặt, rõ ràng và công khai", để không xuất hiện ngôn từ thù hận và thông tin sai lệch.