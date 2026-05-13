Mở rộng chi trả BHYT cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 844 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 52 của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới (Kế hoạch).

Mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ y tế, khám sức khỏe.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị 52. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cụ thể để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 52 để đạt mục tiêu thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

Về nhiệm vụ đa dạng hoá nguồn lực và phát triển bền vững quỹ bảo hiểm y tế để mở rộng phạm vi quyền lợi, giảm gánh nặng tài chính cho người tham gia bảo hiểm y tế, Kế hoạch yêu cầu tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đẩy mạnh bao phủ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để đạt mục tiêu tới năm 2026 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95,5% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

"Từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp với lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn", Kế hoạch nêu.

Bên cạnh đó, xây dựng phương thức hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng dịch vụ y tế, triển khai thí điểm chương trình hỗ trợ người bệnh để giảm chi phí cùng chi trả của người tham gia bảo hiểm y tế, ưu tiên người bệnh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về danh mục, tỷ lệ, mức thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, phù hợp với khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế.

Với nhiệm vụ nâng cao năng lực hệ thống cơ sở và chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Kế hoạch đặt mục tiêu, từ quý 2/2027, từng bước triển khai phân luồng người bệnh giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh để giảm điều trị các bệnh lý nhẹ, bệnh thông thường ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu.

Từ quý 1/2027, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ trì nghiên cứu cơ chế, bảo đảm điều kiện, tiêu chí chuyên môn để triển khai cho người bệnh ra viện vào thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ.

Từ tháng 5/2026, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá phê duyệt giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý.

Về nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, Bộ Y tế có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng 4 văn bản quy phạm pháp luật.

Một là Nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm sức khoẻ do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế (hoàn thành trong quý 2/2028).

Hai là Nghị định về tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế trong đó tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế, bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (hoàn thành trong tháng 3/2027).

Ba là Nghị quyết về thí điểm huy động, đa dạng, mở rộng các nguồn thu để bảo đảm bền vững và phát triển Quỹ bảo hiểm y tế, trong đó có cơ chế sử dụng một phần kinh phí từ thuế đối với các sản phẩm thuốc lá, thuế rượu, bia, đồ uống có đường... để chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán và phát hiện sớm một số bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm (hoàn thành trong quý 4/2028).

Bốn là Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (hoàn thành trong quý 1/2029).