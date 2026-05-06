Thủ tướng: Phấn đấu hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị 17 của Thủ tướng về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc, từ năm 2026, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNeID; xây dựng, ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí để thống nhất, quản lý liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội (hoàn thành trong tháng 5).

Bộ Y tế cần củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; bảo đảm nguồn nhân lực, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất; tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia thực hiện.

Một nhiệm vụ khác của Bộ Y tế là chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có) theo định kỳ hằng quý (trước ngày 10 của quý tiếp theo) hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ việc lập, cập nhật thông tin quản lý Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và xác thực thông tin người dân khi tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Bộ Công an cũng cần chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình thu thập, lưu trữ, kết nối, chia sẻ dữ liệu sức khỏe; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Khám miễn phí cho học sinh, sinh viên đầu năm học 2026 - 2027

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện, phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định; hoàn thành trong tháng 6 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026-2027.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan; hướng dẫn việc chi trả từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam kịp thời tiếp nhận, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Sổ sức khỏe điện tử và các cơ sở dữ liệu có liên quan.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn theo các nhóm đối tượng.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý quan tâm, ưu tiên với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo...

UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo kết hợp khám tại Trạm Y tế cấp xã, cơ sở y tế với tổ chức các đợt khám lưu động tại cộng đồng, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; trong đó cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, y tế cơ sở là lực lượng nòng cốt.

Đồng thời, huy động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân theo kế hoạch của địa phương theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương từng bước củng cố, nâng cao năng lực cho Trạm Y tế cấp xã, bảo đảm đủ nhân lực với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ; tăng cường số lượng bác sĩ làm việc tại y tế cơ sở, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả cơ chế luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ y tế về làm việc có thời hạn tại các Trạm Y tế cấp xã.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động hằng năm theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động...