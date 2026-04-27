Quảng Ninh chuẩn bị gì để khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1,4 triệu dân?

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai việc khám sàng lọc sức khỏe toàn dân. Cụ thể, các chỉ tiêu y tế của tỉnh đạt và vượt mức bình quân chung của cả nước với 17 bác sỹ/vạn dân, 25 điều dưỡng/vạn dân, 57,7 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,56%.

Ông Bùi Mạnh Hùng, Quyền Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, nhằm cụ thể hóa các chủ trương trong Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành Y tế tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1,4 triệu người dân trên địa bàn, phấn đấu mỗi người được khám miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.

Theo đó, việc khám sàng lọc sẽ được tổ chức tại các trạm y tế xã, phường, với sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ y bác sỹ thuộc các bệnh viện đa khoa khu vực và tuyến tỉnh.

Sau khi có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên khám sàng lọc cho các nhóm đối tượng như: Người cao tuổi, người dân tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đây là những nhóm có nguy cơ cao nhưng điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế, cần được quan tâm đặc biệt.

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, hệ thống y tế cơ sở của tỉnh được củng cố, kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ ngày 1/11/2025, toàn tỉnh đã sắp xếp lại 171 trạm y tế thành 55 trạm chính và 92 điểm trạm, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Việc tăng cường nhân lực đã giúp nhiều trạm y tế có từ 4-6 bác sỹ, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch, qua đó giúp nâng cao rõ rệt năng lực khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến cơ sở.

Đặc biệt, bệnh viện tuyến tỉnh thường xuyên cử các đoàn công tác về cơ sở để vừa trực tiếp khám sàng lọc cho người dân, vừa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giúp nâng cao trình độ cho đội ngũ y tế cơ sở.

Các trạm y tế cũng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Đây chính là bước chuẩn bị mang tính nền tảng, giúp cho công tác quản lý sức khỏe được thực hiện khoa học, bài bản và liên tục.

Theo lãnh đạo Trạm Y tế xã Ba Chẽ, hiện nay toàn bộ 16.957 nhân khẩu trên địa bàn xã đã được lập và chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Dữ liệu được “làm giàu” với 99,94% hồ sơ có căn cước công dân, 100% có số điện thoại và thông tin hộ gia đình.

Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi liên tục và phát hiện sớm bệnh tật.