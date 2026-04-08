15 triệu dân tại TP.HCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí thế nào?

Tại buổi góp ý cho đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sức khỏe sàng lọc cho người dân TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, ngày 8/4, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, khẳng định việc khám sức khỏe cho toàn dân trong năm 2026 là cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ TP.HCM đối với người dân, với mục tiêu hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục, suốt vòng đời.

Đây là yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, là chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện Nghị quyết số 72, về các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí ngày 5/4 vừa qua.

Thành phố xác định lĩnh vực y tế là một trong những trụ cột quan trọng cấu thành chất lượng sống của đô thị, cùng với giáo dục và môi trường. Đây là những tiêu chí cốt lõi để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đáng sống vào năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu ngành y tế cần chuyển mạnh tư duy từ khám, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện. Không để người dân chỉ đến bệnh viện khi đã có bệnh, mà ngành y tế phải đi trước, tiếp cận người dân ngay từ khi khỏe.

Đặc biệt, phải tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây là yếu tố quyết định trong kiểm soát bệnh tật, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh không chờ đề án được phê duyệt hoàn chỉnh mới triển khai, mà ngành y tế Thành phố cần hành động ngay, tổ chức các đợt ra quân khám sức khỏe cho người dân. Mục tiêu là mỗi người dân được khám, tầm soát ít nhất một lần mỗi năm.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đề án khám sức khỏe và khám sức khỏe sàng lọc cho người dân TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 là đề án mang tầm chiến lược, liên quan đến quản trị dân số, tổ chức mạng lưới dịch vụ và cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù đô thị 15 triệu dân.

Từ năm 2026, tất cả người dân TP.HCM được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Đề án hướng tới toàn bộ người dân sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM. Trong đó ưu tiên các nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, công nhân, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm nguy cơ cao.

Đề án cũng làm rõ khái niệm khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc. Điểm đột phá là xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân, theo nguyên tắc một người dân một mã định danh, một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, một lịch sử sử dụng dịch vụ.

Mô hình vận hành theo hướng công - tư tích hợp, cho phép người dân tiếp cận dịch vụ ở nhiều cơ sở hợp lệ khác nhau, được thanh toán minh bạch, nhưng vẫn bảo đảm quản lý thống nhất về quyền lợi và dữ liệu, giúp tối ưu nguồn lực y tế, tránh trùng lặp và lãng phí.

Trong đó, tuyến cơ sở sẽ đảm nhận khám nền tảng, sàng lọc ban đầu. Tuyến chuyên sâu thực hiện chẩn đoán, điều trị, bảo đảm quy trình khép kín.

Việc sàng lọc tuân theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ngành Y tế Thành phố sẽ cân nhắc lựa chọn danh mục bệnh tầm soát, tập trung vào các bệnh có đủ chứng cứ khoa học, khả năng triển khai quy mô lớn và bảo đảm năng lực điều trị tiếp nối.

Nhóm bệnh được ưu tiên là những bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư, viêm gan virus và lao. Đây là những vấn đề sức khỏe đang gia tăng nhanh tại đô thị.

Đồng thời, ngành y tế sẽ triển khai diện rộng ngay các bệnh có nguy cơ cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư cổ tử cung và ưu tiên theo nhóm đích, triển khai theo chiến dịch như các bệnh về ung thư vú, ung thư đại trực tràng, lao và viêm gan B, C…

Thành phố sẽ thiết lập trung tâm điều phối cấp thành phố, đóng vai trò đầu mối công nghệ, quản lý dữ liệu, điều hành hoạt động khám và giám sát chất lượng toàn hệ thống.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, năm 2026 tập trung gói khám cơ bản toàn dân và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Các năm sau mở rộng dịch vụ, hướng đến năm 2030 hình thành hệ thống điều phối điện tử tự động.

Ngành Y tế kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng và trình HĐND TP.HCM đề án, hoặc nghị quyết chuyên đề về cơ chế tài chính cho khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc nguy cơ và tầm soát bệnh ưu tiên.

Đồng thời kiến nghị Sở Tài chính phối hợp xây dựng cơ chế chi trả áp dụng cho toàn mạng lưới cung ứng, bao gồm cả cơ sở công lập và ngoài công lập.