Nam sinh lớp 12 tai nạn tử vong ở Đắk Lắk: Xe 50cc 'độ' lên hơn 150cc

Ngày 27/4, lãnh đạo Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, có kết luận giám định liên quan phương tiện trong vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, xe máy mang biển kiểm soát , 47AB-325.78, nhãn hiệu ESPERO, liên quan vụ tai nạn xảy ra lúc 11h29 ngày 15/4 tại Km198+200 quốc lộ 29 (đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng), có số khung và số máy nguyên thủy, không bị thay đổi.

Tuy nhiên, dung tích động cơ thực tế tại thời điểm giám định lên tới 155,7 cm³, trong khi thông số xuất xưởng chỉ 49,5 cm³. Như vậy, dung tích xi lanh của xe đã tăng hơn 3 lần so với thiết kế ban đầu.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin vụ tai nạn trên trong họp báo ngày 23/4 .

Cơ quan giám định nhận định, để tăng dung tích, phương tiện có thể đã được “đôn dên” nhằm tăng hành trình piston, đồng thời xoáy nòng để lắp piston kích thước lớn hơn.

Cục Cảnh sát giao thông cũng công bố clip cho thấy tiếng pô của chiếc xe rất lớn, phương tiện di chuyển với tốc độ cao trong quá trình bị truy đuổi.

Như VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra trưa 15/4 khiến nam sinh V.Đ.Q. (18 tuổi, trú xã Cư Pơng) tử vong khi được đưa đến bệnh viện. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định phương tiện để làm rõ nguyên nhân.

Liên quan vụ việc, tại buổi họp báo ngày 23/4, đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cựu cán bộ Trạm CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 11h20 ngày 15/4/2026, ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Tổ tuần tra Trạm CSGT Krông Buk, làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 29 qua địa bàn xã Pơng Drang và xã Cư Pơng thì phát hiện anh V.Đ.Q (SN 2008, trú buôn Cư Băng, xã Cư Pơng) điều khiển xe máy biển số 47AB-325.78 có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thay vì ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định, ông Hoàng điều khiển xe mô tô đặc chủng truy đuổi.

Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29 (thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng), nam sinh Q. mất lái, tông vào mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Đáng chú ý, sau khi phát hiện nạn nhân gặp tai nạn, ông Hoàng không dừng lại kiểm tra, hỗ trợ mà rời khỏi hiện trường. Q. sau đó tử vong trong quá trình được chuyển viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Hoàng có dấu hiệu phạm tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Ngày 18/4, Công an tỉnh tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng để phục vụ điều tra.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tước quân tịch đối với thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng.