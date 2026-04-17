TP.HCM khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 xã phường và đặc khu
Hơn 100 bệnh viện đồng loạt triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM, ngày 17/4.
BS CKII Đặng Xuân Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: "Bệnh viện đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hỗ trợ. Song song đó là sự phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi. Dự kiến đợt này sẽ tầm soát cho hơn 1.000 trẻ".
Theo phân công của ngành Y tế Thành phố, các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt, bệnh nghề nghiệp. Các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố triển khai tầm soát chuyên khoa theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần... Hệ thống bệnh viện đa khoa Thành phố và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung khám, phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến.