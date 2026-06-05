Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xây các khu tái định cư đồng bộ, có điều kiện sinh kế 

(VTC News) -

Sáng 5/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 để xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai hàng loạt dự án chiến lược theo Nghị quyết 258 của Quốc hội như: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Khu công viên Công nghệ số và hỗn hợp, Khu phức hợp y tế; hai Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Đông Anh, Mê Linh…

Theo ông Vũ Đại Thắng, đây đều là các dự án có quy mô rất lớn, tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế cũng như quá trình mở rộng không gian đô thị của Hà Nội trong tương lai. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, tránh tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài như một số dự án trước đây.

“Những dự án có quy mô di dời hàng chục nghìn hộ dân. Vì thế, chúng ta phải xây dựng trước các khu tái định cư đồng bộ, có hạ tầng, có dịch vụ, có điều kiện sinh kế thì mới có thể tạo sự đồng thuận của người dân”, ông Vũ Đại Thắng lưu ý.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tái định cư đối với các dự án lớn như trục sông Hồng, trục Quốc lộ 1 và các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn.

Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai. Đến nay, Hà Nội đã thu hồi 24 dự án trong tổng số 341 dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Quỹ đất sau thu hồi sẽ ưu tiên cho các công trình công cộng như trường học, bệnh viện và hạ tầng xã hội thiết yếu.

Ngoài các động lực tăng trưởng truyền thống, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương.

Trong tháng 6, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô kết hợp xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo người có công; đồng thời, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Ông Vũ Đại Thắng thông tin thêm, ngay từ đầu quý II/2026, thành phố chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng cũng nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, áp lực lạm phát, biến động giá nguyên vật liệu, khó khăn của thị trường tài chính - tín dụng và sức chống chịu của doanh nghiệp đang tác động trực tiếp đến quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới dù có tăng nhưng chưa đạt kỳ vọng so với yêu cầu phát triển của thành phố. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; đồng thời, xác định rõ các điểm nghẽn, khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2026.

Ngay cả khi chúng ta nỗ lực cao độ trong tháng cuối quý II thì mức tăng trưởng dự kiến cũng chỉ dao động khoảng trên 9%. Đây là áp lực rất lớn”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, ngoài những khó khăn nội tại của nền kinh tế, Hà Nội còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan như áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, điện, nước, logistics, nhân công tăng cao; sức chống chịu của doanh nghiệp còn hạn chế; số doanh nghiệp giải thể vẫn ở mức lớn.

Dù vậy, Hà Nội có nhiều cơ hội mới khi Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026 cùng hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

“Những điểm nghẽn lớn nhất về thể chế, cơ chế chính sách cơ bản đã được tháo gỡ. Thành phố phải tận dụng tối đa cơ hội này để tạo đột phá tăng trưởng”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương theo các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể. Trong đó, nhóm ngành đầu tư phát triển và xây dựng tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 4, Vành đai 2,5, Quốc lộ 6, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị và các dự án chỉnh trang đô thị lớn.

Đối với các xã, phường, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung tối đa cho công tác giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế linh hoạt về nguồn vốn, nhất là đối với các địa phương sử dụng nguồn thu từ đấu giá đất nhưng chưa kịp thu ngân sách.

“Địa phương nào giải ngân chậm sẽ bị thu hồi vốn để điều chuyển cho đơn vị có khả năng giải ngân tốt hơn”, ông Vũ Đại Thắng nói.