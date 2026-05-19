Hà Nội dự kiến nơi tái định cư cho 247.000 người dân dự án Trục đại lộ sông Hồng

(VTC News) -

Thời gian qua, dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhân dân, các nhà khoa học, chuyên gia và các cơ quan báo chí. Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết và kết luận của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố Hà Nội thông tin thêm về một số nội dung liên quan đến dự án.

Về công tác chuẩn bị quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư, theo tổng hợp số liệu từ các địa phương trong phạm vi dự án, khu vực này hiện có khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân.

UBND thành phố xác định đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng. Vì vậy, quan điểm của thành phố là trong mọi trường hợp phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.

Khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân sinh sống trong phạm vi dự án Trục đại lộ sông Hồng. (Ảnh: Hoàng Hải)

Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Trong đó, khu đô thị định cư tại phường Long Biên quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng từ 40.000- 42.000 căn hộ định cư; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000-16.000 căn hộ định cư.

Ngoài ra, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh quy mô khoảng 700 ha đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000-18.000 lô đất định cư.

Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000 - 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo kế hoạch dự kiến, thành phố sẽ tập trung triển khai thi công, hoàn thành dự án công viên công cộng phường Phú Thượng, ưu tiên triển khai thi công, hoàn thành khu đô thị định cư tại phường Long Biên và tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công, thi công khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Thành phố sẽ ưu tiên đầu mục các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của dự án.

Thành phố đã giao UBND phường Hồng Hà chủ trì, phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư lựa chọn vị trí làm địa điểm làm khu vực trưng bày quy hoạch của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội và trưng bày căn hộ mẫu của các khu đô thị phục vụ định cư…

Đối với các dự án thành phần còn lại, Hà Nội sẽ chỉ đạo phân kỳ đầu tư phù hợp với phạm vi, quy mô và điều kiện triển khai thực tế của từng dự án.