Tin thế giới nổi bật trong ngày 19/5

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay sáng 19/5, các diễn biến chính tập trung vào việc Tổng thống Donald Trump hoãn cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng dàn CEO hàng đầu, vụ xả súng tại đền thờ Hồi giáo ở California, việc Israel ngăn chặn đoàn thuyền viện trợ hướng tới Gaza và các biện pháp khẩn cấp của Mỹ trước nguy cơ Ebola lây lan.

Ông Trump hoãn cuộc tấn công “rất lớn” vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định tạm hoãn cuộc tấn công được mô tả có quy mô “rất lớn” nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao tiếp tục diễn ra.

Theo RT, ông Trump tiết lộ Washington từng chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 19/5, song quyết định trì hoãn sau khi Qatar, Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng một số quốc gia vùng Vịnh kêu gọi Mỹ dành thêm thời gian cho đàm phán.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các cuộc thảo luận với Tehran đang xuất hiện “những tín hiệu rất tích cực”, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo Bộ Quốc phòng Mỹ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cho một “cuộc tấn công toàn diện” nếu Washington không đạt được thỏa thuận mà họ cho là phù hợp.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ các quyền hợp pháp của mình, đồng thời khẳng định đối thoại không đồng nghĩa với đầu hàng.

Dàn CEO tháp tùng Tổng thống Putin đến Bắc Kinh

Ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Trung Quốc cùng phái đoàn gồm hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức cấp cao của Nga.

Theo Điện Kremlin, đoàn tháp tùng có sự góp mặt của CEO Rosneft Igor Sechin, CEO Gazprom Alexei Miller, tỷ phú nhôm Oleg Deripaska cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như Rosatom, Roscosmos, Sberbank và VTB Bank.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đang thúc đẩy quan hệ hợp tác “độc lập và toàn diện” với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực.

Theo các nguồn tin Nga, một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này là dự án đường ống khí đốt “Power of Siberia 2”, tuyến vận chuyển khí đốt dự kiến nối Nga với miền bắc Trung Quốc qua Mông Cổ.

Sau các cuộc hội đàm, ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ ký tuyên bố chung nhằm tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Xả súng tại đền thờ Hồi giáo California, ít nhất 5 người chết

Ngày 18/5, vụ xả súng xảy ra tại Trung tâm Hồi giáo San Diego ở bang California, Mỹ khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, bao gồm hai nghi phạm.

Theo cảnh sát San Diego, hai tay súng nổ súng vào khu vực đền thờ trước khi bỏ chạy bằng ôtô. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, hai nghi phạm được phát hiện đã tử vong trong xe, nghi tự sát. Vụ tấn công khiến ba người bên trong đền thờ thiệt mạng, trong đó có một nhân viên bảo vệ được đánh giá đã hành động “anh hùng” để ngăn thương vong gia tăng.

Cảnh sát cho biết vụ việc đang được điều tra theo hướng tội phạm thù ghét sau khi gia đình một nghi phạm thông báo người này từng để lại thư chứa nội dung cực đoan và thù hận sắc tộc. Thống đốc California Gavin Newsom lên án vụ tấn công, khẳng định bang California sẽ không dung thứ cho các hành vi khủng bố và bạo lực nhằm vào cộng đồng tôn giáo.

Israel ngăn chặn đoàn thuyền viện trợ hướng tới Gaza

Ngày 18/5, tổ chức Global Sumud Flotilla cho biết lực lượng Israel đã chặn 39 trong tổng số 54 thuyền thuộc đoàn tàu dân sự quốc tế đang hướng tới Dải Gaza. Theo Reuters, đoàn thuyền xuất phát từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/5 với mục tiêu đưa hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza và phản đối lệnh phong tỏa hàng hải của Israel.

Ban tổ chức cho biết hải trình có sự tham gia của 426 người đến từ 39 quốc gia. Một số hình ảnh phát trực tiếp trên mạng xã hội cho thấy lực lượng Israel tiếp cận và lên các thuyền trước khi tín hiệu bị cắt.

Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố nước này sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải đối với Gaza, đồng thời kêu gọi đoàn thuyền quay đầu.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ việc là “hành động cướp biển mới” và cho biết đang phối hợp để bảo đảm an toàn cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đoàn thuyền.

Mỹ tăng cường phòng chống Ebola tại sân bay

Ngày 18/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo tăng cường các biện pháp phòng chống Ebola tại sân bay sau khi một công dân Mỹ nhiễm bệnh tại CHDC Congo.

Theo CDC, người này đã xuất hiện triệu chứng từ cuối tuần trước và có kết quả dương tính với virus Ebola hôm 16/5 sau quá trình làm việc tại CHDC Congo.

Mỹ hiện triển khai kế hoạch sàng lọc hành khách đến từ các khu vực có dịch, đồng thời xem xét hạn chế nhập cảnh đối với những người từng tới Uganda, CHDC Congo hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày gần đây.

Đại sứ quán Mỹ tại Uganda cũng thông báo tạm ngừng toàn bộ dịch vụ thị thực trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

CDC nhận định nguy cơ đối với công chúng Mỹ hiện vẫn ở mức thấp, song khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh.