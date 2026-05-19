Tiền đồn bí mật của đặc nhiệm Israel và đòn 'bịt đầu mối' nghẹt thở

(VTC News) -

Tờ Wall Street Journal đưa tin Israel xây dựng hai tiền đồn bí mật - nơi đóng quân của lực lượng đặc nhiệm và đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho không quân của nước này. Hiện tại, tiền đồn ở al-Nukhaib là cơ sở duy nhất bị phát hiện tới nay, trong khi tiền đồn còn lại chỉ được xác nhận xây dựng ở khu vực sa mạc phía tây, song không được cung cấp vị trí cụ thể.

Báo cáo cho biết thêm quân đội Israel tiến hành loạt cuộc tấn công trên không từ cơ sở gần thị trấn al-Nukhaib nhằm vào lực lượng Iraq và nó suýt nữa bị lộ hồi tháng 3, do người chăn cừu 29 tuổi phát hiện hoạt động bất thường và báo cáo cho bộ chỉ huy quân sự trong khu vực về "binh sĩ, trực thăng và lều trại tập trung quanh một đường băng".

Binh sĩ Israel tuần tra tại khu định cư Kfar Aza ở khu vực biên giới giáp dải Gaza. (Ảnh: Getty)

Tiền đồn bí mật của Israel bị phát hiện

Chiếc xe tải chạy rầm rầm lúc 14h ngày 3/3 là cảnh tượng quen thuộc đối với cư dân khu định cư Bedouin ở sa mạc phía tây hiểm trở của Iraq. Đây là chiếc xe bán tải của người chăn cừu địa phương Awad al-Shammari đang trên đường đến thị trấn al-Nukhaib gần nhất.

Vài giờ sau, chiếc xe bán tải bốc cháy và quay trở lại với đầy vết đạn. Ba nhân chứng nói xe của Awad al-Shammari bị trực thăng truy đuổi và liên tục nã đạn tới khi phương tiện dừng lại. Amir al-Shammari, em họ của Awad cho biết họ đã tìm người thân vào hai ngày trước khi gặp những người chứng kiến cái chết của anh.

Vụ tấn công chết người này vốn chưa từng được báo cáo trước đây. Gia đình Awad tin rằng chính việc anh vô tình phát hiện ra bí mật quân sự được giữ kín của Israel, giấu trong sa mạc Iraq là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh.

Vào khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu chuyến đi định mệnh và nhận về kết cục bi thảm, Awad được cho đã liên lạc với bộ chỉ huy quân sự khu vực của Iraq để báo cáo những gì anh thấy, bao gồm binh lính, trực thăng và lều trại tập trung quanh đường băng. Theo quan chức cấp cao của Iraq và khu vực, Israel đang vận hành căn cứ ở đó để hỗ trợ hoạt động quân sự chống lại Iran.

Các quan chức an ninh khu vực cho biết thêm căn cứ mà Awad phát hiện đã có từ trước cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Tiền đồn này cũng từng được sử dụng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày chống lại Tehran vào 6/2025. Lực lượng Israel được cho bắt đầu chuẩn bị xây dựng căn cứ tạm thời này từ cuối năm 2024, nhằm xác định địa điểm hoạt động trong cuộc xung đột tương lai.

Sa mạc Najaf thuộc phía tây nam Iraq. (Ảnh: Getty)

Ông Michael Knights, người đứng đầu công ty tình báo Horizon Engage cho biết thêm sa mạc phía tây Iraq là địa điểm lý tưởng cho việc xây dựng tiền đồn quân sự bí mật, do dân cư thưa thớt và diện tích rộng lớn. “Trước khi tiến hành chiến dịch, việc trinh sát và thiết lập vị trí như thế này là điều bình thường”, ông Knights nói.

Bí mật nguy hiểm

Iraq ngày càng bị kẹt giữa Mỹ và Iran khi căng thẳng khu vực leo thang, làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế. Các nhà phân tích cho rằng việc phát hiện ra căn cứ quân sự bí mật làm nổi bật thêm thế khó mà Baghdad đang phải đối mặt.

Theo Tướng Ali al-Hamdani, lãnh đạo Bộ tư lệnh Tây Euphrates, cộng đồng người Bedouin ở sa mạc phía tây Iraq liên tục báo cáo về hoạt động quân sự bất thường cho bộ chỉ huy khu vực của Iraq trong nhiều tuần. Tuy nhiên, quân đội quyết định không tiếp cận mà thay vào đó tiến hành "giám sát" từ xa những gì được nghi ngờ là lực lượng Israel.

Trước khi những thông tin về căn cứ bí mật của Israel được công bố, Thiếu tướng Iraq Qais Al-Muhammadawi, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến liên hợp Iraq cũng tuyên bố “không có thỏa thuận hay sự đồng ý nào cho phép bất kỳ lực lượng nào hiện diện tại địa điểm này”.

Vị trí được cho có căn cứ của Israel tại Iraq. (Ảnh: MapBox)

Nhưng vào cuối tháng 3, tờ WSJ tiết lộ Baghdad chính thức phản đối với Mỹ về hoạt động quân sự bí mật bị nghi ngờ và gọi mọi hoạt động bí mật là vi phạm chủ quyền của Iraq. Các quan chức Mỹ cũng xác nhận Washington không tham gia vào hoạt động nào như vậy.

Tướng Abdul-Amir Yarallah, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iraq đã gọi cho đại diện quân đội Mỹ. "Quân đội Mỹ tuyên bố đây không phải là lực lượng của họ. Do đó, chúng tôi nhận định đây là quân đội Israel", tướng Ali al-Hamdani cho biết.

Thông tin về các tiền đồn Israel tại Iraq hé lộ cách mà nước này có thể không kích đối thủ Iran ở cách xa 1.600 km. Căn cứ tại Iraq cho phép các đơn vị Israel áp sát chiến trường hơn, rút ngắn thời gian phản ứng và bổ sung phương án xâm nhập lãnh thổ đối phương.

Người sáng lập công ty tư vấn rủi ro Geopol Labs có trụ sở tại Trung Đông Ramzy Mardini cho rằng những tiền đồn này đặt ra nguy cơ lớn đối với vị thế cân bằng của Iraq, vốn lung lay trong xung đột.

Cho đến nay, quân đội Israel vẫn chưa đưa ra bình luận về những báo cáo cho rằng họ có hai tiền đồn bí mật ở sa mạc Iraq. Tuy nhiên, Đài phát thanh công cộng Kan trước đó đưa tin các nước Ả Rập đã biết về sự hiện diện của căn cứ quân sự Israel ở sa mạc Iraq.