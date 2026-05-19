Cận cảnh tuyến cao tốc Bắc – Nam qua Đắk Lắk vừa thông xe

Tối 18/5, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) tổ chức thông xe toàn tuyến cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong dài hơn 48 km.
Theo Ban Quản lý dự án 7, tuyến cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong dài hơn 48 km đã hoàn thành toàn bộ hạng mục chính để đưa vào khai thác. Trước đó, dự án đã vận hành 24 km đầu tuyến từ dịp lễ 30/4.
Cùng thời điểm, Ban Quản lý dự án 85 cũng đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh dài gần 62 km.
Theo đại diện chủ đầu tư, đoạn hơn 7 km tại nút giao phía nam hầm Cù Mông, thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, trước đây chưa thể khai thác do đường gom chưa hoàn thiện. Sau thời gian đẩy nhanh thi công, toàn bộ tuyến nay đã đủ điều kiện lưu thông.
Ghi nhận trên tuyến, mặt đường cao tốc đã hoàn thiện đồng bộ với hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, dải phân cách và hộ lan an toàn.
Nhiều phương tiện đi lại thuận lợi ngay trong đêm đầu thông xe.
Cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba là cầu vượt sông dài nhất trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Công trình dài hơn 2,1 km, rộng 17,5 m, quy mô 4 làn xe, vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng; toàn tuyến đã hoàn thành 32 cầu.
Hệ thống giao thông thông minh, đèn cảnh báo năng lượng mặt trời đã được lắp đặt, dần hoàn thiện dọc tuyến cao tốc.
Hệ thống dải phân cách, hộ lan trên toàn tuyến đã hoàn thiện.
Các biển báo đã được lắp đặt đầy đủ.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện các trạm thu phí trên hai tuyến vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nên chưa tổ chức thu phí.
Dự án cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong có tổng vốn đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư.
Trong khi đó, cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh dài khoảng 62 km, đi qua địa bàn Đắk Lắk và Gia Lai, có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 thực hiện.