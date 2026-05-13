Dân mạng bức xúc hành vi phơi lúa lấn chiếm đường, còn dùng cào tấn công tài xế

Clip người phụ nữ phơi lúa giữa đường, dùng cào tấn công tài xế gây phẫn nộ

Mạng xã hội mới đây dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ phơi lúa trên đường bê tông rồi dùng bồ cào đập xe tải, đòi tấn công tài xế.

Vụ việc xảy ra sáng 13/5 tại thôn 10, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Theo nội dung clip, khi tài xế lái xe tải đi vào đoạn đường người dân đang phơi lúa, bà Trần Thị Quý (63 tuổi) liền cầm bồ cào đập vào xe tải, đòi tấn công người lái.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận đề nghị cơ quan chức năng có mức xử phạt nghiêm khắc để hành vi coi thường pháp luật như vậy không còn tiếp diễn.

"Phơi lúa chiếm hết cả lối đi của người ta đã sai rành rành ra rồi, lại còn cầm cào định hành hung tài xế nữa thì không còn lời nào để bào chữa"; "Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thật nghiêm trường hợp này để làm gương cho người khác"; "Xem clip mà thấy run thay cho bác tài. Cầm cái cào sắt đó mà phang vào người thì hậu quả khôn lường. Đề nghị phạt nặng cả hành vi lấn chiếm lòng lề đường lẫn gây rối trật tự công cộng"...

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng bình luận việc phơi lúa dưới lòng đường từ lâu đã là vấn nạn gây nhức nhối mỗi mùa thu hoạch: "Cứ đến mùa gặt là lại thấy cảnh này, nhưng hung hãn đến mức này thì thật sự quá đáng".

"Con đường là tài sản chung chứ có phải sân nhà mình đâu mà muốn làm gì thì làm, coi thường tính mạng của người tham gia giao thông quá!"; "Cái này gọi là 'phép vua thua lệ làng' đây mà. Đã chiếm đường còn định dùng bồ cào để nói chuyện"...

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ cần sớm dẹp bỏ thực trạng phơi lúa lấn chiếm đường như vậy: "Lao động vất vả thì ai cũng thương, nhưng không thể lấy cái vất vả đó ra để bao biện cho hành vi vi phạm pháp luật và thái độ vô văn hóa như vậy được".

"Cần phải dẹp bỏ ngay và luôn kiểu làm ăn tùy tiện này. Đường sá được đầu tư hàng tỷ đồng để phục vụ giao thông chứ không phải để phục vụ lợi ích riêng của vài hộ gia đình"; "Cứ nể nang rồi đến lúc xảy ra tai nạn chết người thì ai đứng ra chịu trách nhiệm cho gia đình nạn nhân?"...

Hành động bất chấp lý lẽ của bà Trần Thị Quý khiến dân mạng bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, cũng có nhiều người nêu quan điểm chính quyền địa phương cần có trách nghiệm dẹp bỏ tình trạng này: "Chính quyền đã đến lúc cần có những chế tài cực kỳ mạnh tay, thậm chí là tịch thu nông sản nếu cố tình tái phạm nhiều lần"; "Hình thức phạt nguội cũng rất hợp lý với các hộ tái phạm"...

Mai Chi bình luận: "Không thể để một thói quen lạc hậu tồn tại mãi trong xã hội hiện đại, gây nguy hiểm cho biết bao nhiêu người đi đường".

"Cứ bảo là mùa vụ có mấy ngày thì thông cảm, nhưng tính mạng con người thì không có cơ hội thứ hai để mà thông cảm. Chính quyền địa phương cần làm quyết liệt", Huyền Trang chia sẻ.

Phan Tuấn viết: "Đề nghị lực lượng chức năng thường xuyên đi tuần tra vào các khung giờ cao điểm mùa gặt. Thấy hộ nào rải lúa ra đường là lập biên bản phạt ngay tại chỗ. Phải đánh vào kinh tế thì người ta mới sợ và tự tìm phương án khác".

Ngoài ra, dân mạng cũng "hiến kế" bên cạnh việc xử phạt, các địa phương cũng cần có phương án hỗ trợ thiết thực cho nông dân: "Chính quyền nên chủ động mở cửa sân ủy ban, nhà văn hóa hoặc các khu đất dự án chưa sử dụng để hỗ trợ dân trong vài tuần cao điểm mùa vụ. Có chỗ phơi đàng hoàng thì chẳng ai muốn mang ra đường nắng nóng, nguy hiểm làm gì".

"Tôi nghĩ chính quyền xã cần quy hoạch các khu vực phơi nông sản tập trung cho từng thôn"; "Việc tuyên truyền phải đi đôi với hướng dẫn cụ thể: Không được phơi ở đây, nhưng có thể phơi ở kia"; "Các địa phương nên có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hệ thống kho bãi, lò sấy tập trung. Đây mới là cách giải quyết tận gốc vấn đề để đường thông, hè thoáng mà dân cũng yên tâm sản xuất".

Mỹ Anh bình luận: "Đoàn thanh niên hay hội nông dân có thể hỗ trợ điều phối các bãi trống, sân vận động cho người dân. Khi chính quyền trăn trở cùng cái khó của dân thì bà con sẽ tự giác chấp hành pháp luật tốt hơn".

Chiều 13/5, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vào cuộc làm việc với bà Trần Thị Quý. Làm việc với cơ quan công an, bà Quý thừa nhận hành vi của bản thân. Cơ quan công an cũng làm việc với tài xế, xác định người này không bị thương, phương tiện không hư hỏng. Sự việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Trước đó ngày 12/5, tại Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử nạn cũng liên quan đến tình trạng phơi lúa trên đường.

Theo đó, khoảng 14h ngày 12/5, tại đường ĐH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường (xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) ô tô tải biển số 37C-128.92 do Nguyễn Thái C. (SN 1992) cầm lái va chạm với xe máy điện không biển số do ông N.H.T. (SN 1970) cầm lái, chở theo mẹ là bà N.T.S. (SN 1940). Vụ tai nạn khiến ông T. và mẹ tử vong tại chỗ.