Kết quả Selangor 2-1 Nam Định: Xuân Son im tiếng, đại diện Việt Nam bại trận

Nam Định bước vào chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân của Selangor (Malaysia). Sau Johor Darul Tazim, Selangor chính là đội bóng từng để lại nhiều dấu ấn và cho thấy sức mạnh đáng nể ở giải vô địch quốc gia Malaysia.

Đội chủ nhà đặt niềm tin rất lớn vào Chrigor Moraes - ngôi sao người Brazil đang là trụ cột không thể thay thế. Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định tiếp cận trận đấu theo hướng thận trọng, họ không muốn nhận bàn thua trước trên sân khách. Selangor tận dụng điều này để tạo ra thế trận có lợi hơn.

Nguyễn Xuân Son không thể ghi bàn trước Malaysia.

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng sẵn sàng đáp trả bằng các pha phản công chất lượng. Xuân Son cùng dàn ngoại binh thi đấu không hề tệ. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại đến từ Faisal Halim khi tuyển thủ Malaysia đánh đầu trong vòng cấm nhưng Caique Santos làm chủ tình hình.

Khác biệt đến ở cuối hiệp 1 nhưng lại xuất phát từ sai lầm ngớ ngẩn của Nguyễn Văn Vĩ. Hậu vệ này đánh đầu phá bóng không tốt để cầu thủ Selangor thoát xuống căng ngang cho Chrigor dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.

Không lâu sau đó, sức ép mà Nam Định tạo ra đã mang lại kết quả. Phút 45, Percy Tau đột phá từ cánh phải, anh xử lý khéo léo trước khi tung pha dứt diểm đáng chú ý. Văn Vĩ có mặt để đệm bóng tung lưới đối phương gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.

Bước sang hiệp 2, Selangor một lần nữa cho thấy sự hiệu quả. Lần này, Quentin Cheng chuyền bóng để Chrigor dứt điểm tung lưới đối phương nâng tỉ số lên 2-1 cho Selangor. Những phút còn lại, Nam Định chơi cố gắng nhưng không có được bàn gỡ. Họ chấp nhận thất bại 1-2 và chờ trận lượt về trên sân nhà.

Kết quả: Selangor 2-1 Nam Định

Ghi bàn:

Selangor: Chrigor Moraes (38', 59')

Nam Định: Văn Vĩ (45')

Đội hình ra sân:

Selangor: Sikh Azman, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Moraes

Thép Xanh Nam Định: Caique Santos, Lucas, Đặng Văn Tới, Caio Cesar, Tuấn Dương, Văn Vĩ, Percy Tau, Walber Mota, Lusamba, Akolo, Xuân Son.