Chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL về trực thuộc Bộ Công an

(VTC News) -

Ngày 13/5, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, gồm: Quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) về trực thuộc Bộ Công an.

Quyết định thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương;

Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty GTEL.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Tổng công ty GTEL.

Tổng công ty GTEL được thành lập năm 2007 trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Năm 2017, Tổng công ty GTEL được chuyển giao nguyên trạng về Cục An ninh mạng nay là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty GTEL là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ và công nghiệp an ninh, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ viễn thông, đến các dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu theo Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06/CP của Chính phủ...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Tổng công ty GTEL với dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trên chặng đường phát triển khi được nâng tầm trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty GTEL phát biểu nhận nhiệm vụ.

“Quyết định nâng Tổng công ty GTEL từ trực thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ không chỉ là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của GTEL trong những năm gần đây, cao hơn, là sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực và thế giới”, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Tổng công ty GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh.

Bên cạnh đó, Tổng công ty GTEL cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài.