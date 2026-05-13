Tuyển cờ vua chọn VĐV qua tin nhắn Zalo, Cục Thể dục Thể thao nói 'chỉ là rà soát'

Tối 13/5, Cục Thể dục Thể thao thông tin về sự việc Liên đoàn Cờ vua Việt Nam chọn vận động viên dự giải thế giới bằng cách đăng ký thông qua nhóm chat trên ứng dụng Zalo. Điều này khiến cho hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh - các ngôi sao của cờ vua Việt Nam không kịp đăng ký vì "trễ hạn 3 tiếng".

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết: "Việc lập nhóm zalo của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam là cách lấy ý kiến của cá nhân vận động viên. Sau đó, các bộ phận chuyên môn thuộc Liên đoàn Cờ vua Việt Nam sẽ rà soát danh sách đội tuyển và báo cáo lên Cục. Cục sẽ có văn bản lấy ý kiến các đơn vị chủ quản vận động viên. Sau khi có kết quả từ các đơn vị, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ xem xét, ra quyết định thành lập đội tuyển".

Phạm Lê Thảo Nguyên không kịp đăng kí dự giải thế giới.

Theo thông tin từ Thảo Nguyên, các vận động viên được lãnh đạo bộ môn thông báo về việc tham dự giải phải tự túc chi phí mua vé máy bay vào lúc 15h42 ngày 9/5, hạn chót để đăng ký vào ngày 10/5. Lãnh đạo liên đoàn cờ vua Việt Nam tạo nhóm trên ứng dụng Zalo cho tất cả vận động viên và một số người đăng ký qua nhóm này.

Đến 9h18 ngày 10/5, các vận động viên nhận được thông tin rằng hạn chót để đăng ký dự Olympiad 2026 là 17h cùng ngày. Ngoài ra, vận động viên phải thông qua huấn luyện viên đăng ký để trong một nhóm liên lạc khác. Việc đăng ký ở nhóm liên lạc của các vận động viên không còn giá trị.

Phải đến 19h ngày 10/5, Phạm Lê Thảo Nguyên mới xin được tài trợ vé máy bay và liên lạc với huấn luyện viên. 20h13 cùng ngày, đăng ký của Thảo Nguyên và huấn luyện viên không được chấp nhận vì quá hạn.

"Như vậy, việc lập nhóm Zalo nói trên là hoạt động ở bước đầu tiên thuộc quá trình rà soát nhân sự của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, không phải quyết định tuyển chọn chính thức của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được báo cáo chính thức từ Liên đoàn Cờ vua Việt Nam về danh sách đội tuyển tham dự Olympiad 2026", Cục Thể dục Thể thao thông tin thêm.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh từ báo chí, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã đề nghị Liên đoàn Cờ vua Việt Nam có báo cáo cụ thể, đồng thời yêu cầu rà soát quá trình tuyển chọn vận động viên theo đúng tiêu chí chuyên môn, đúng quy trình, bảo đảm lựa chọn lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu.