Tin thế giới nổi bật trong ngày 30/5

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 30/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ ra lệnh gỡ tên Tổng thống Donald Trump khỏi Trung tâm Kennedy, tuyên bố của Ukraine về việc tập kích cơ sở tình báo điện tử trọng yếu của Nga, quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, Tổng thống Putin bác bỏ cáo buộc xung đột với châu Âu và phản ứng của Iran với tuyên bố của ông Trump về thỏa thuận hòa bình.

Thẩm phán lệnh gỡ tên ông Trump khỏi Trung tâm Kennedy

Thẩm phán liên bang tại Mỹ ra phán quyết rằng việc sửa tên Trung tâm nghệ thuật Kennedy thành Trung tâm Trump Kennedy là trái phép và cần đưa về như cũ.

"Tòa án kết luận Hội đồng quản trị đã vượt quá thẩm quyền luật định, khi đơn phương đổi tên Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy theo tên Tổng thống Donald Trump", thẩm phán Christopher Cooper tại Washington cho biết.

Đáp lại phán quyết, ông Trump tuyên bố sẽ rút lại kế hoạch cải tạo và trao lại quyền kiểm soát Trung tâm Kennedy cho Quốc hội Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: "Nếu tôi không được tự do làm điều mà tôi làm tốt hơn bất kỳ ai khác - đó là vực dậy tổ chức này về cơ sở vật chất, tài chính và nghệ thuật - thì tôi không có hứng thú tiếp tục một hành trình vô vọng tới 'Xứ Không Tưởng'".

Ukraine tuyên bố tập kích cơ sở tình báo điện tử trọng yếu của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng đặc nhiệm Alpha của cơ quan này đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa để phá hủy một trung tâm tình báo điện tử quan trọng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại vùng Krasnodar. Đồng thời, cơ quan này đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu cuộc tấn công gần đây của Moskva nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Theo thông báo được SBU đăng tải trên Telegram, mục tiêu của chiến dịch là một cơ sở thuộc FSB nằm tại quận Temryuk, gần bờ Biển Đen. SBU cho biết địa điểm này được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như UAV nhằm vào Ukraine.

“Những chiến dịch đặc biệt như vậy có ý nghĩa chiến lược quan trọng vì làm suy yếu khả năng của Nga trong kiểm soát không phận, điều phối hoạt động của các hệ thống phòng không và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Việc vô hiệu hóa các trung tâm tình báo điện tử mở ra những cơ hội mới cho UAV Ukraine, đồng thời khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo vệ các cơ sở quân sự nằm sâu trong hậu phương", cơ quan này nhấn mạnh.

Theo tuyên bố của SBU, cuộc tập kích đã đánh trúng nhiều tòa nhà và cụm ăng-ten thuộc trung tâm tình báo tín hiệu của FSB. Cơ sở này phụ trách hoạt động thu thập và chặn thông tin liên lạc, đồng thời hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine.

Iran chuẩn bị quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei

Theo truyền thông nhà nước Iran, giới chức nước này đang lên kế hoạch tổ chức lễ quốc tang quy mô lớn dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người thiệt mạng trong ngày không kích đầu tiên của Mỹ và Israel ngày 28/2. Kế hoạch tổ chức tang lễ đã bị trì hoãn trong nhiều tháng do cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Thời điểm tổ chức lễ tang hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Đài truyền hình quốc gia Iran dẫn lời ông Mohsen Mahmoudi, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Tuyên truyền Hồi giáo Tehran, cho biết "một cơ quan đặc biệt đã được thành lập để phụ trách công tác tổ chức tang lễ. Nhiều cơ quan hiện đang xây dựng kế hoạch và sắp xếp mọi việc".

Ayatollah Ali Khamenei, người lãnh đạo Iran hơn 30 năm, đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28/2, sự kiện mở màn cho cuộc chiến giữa các bên.

Hồi tháng 4, Iran đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm dành cho ông Khamenei. Tuy nhiên, lễ quốc tang chính thức phải hoãn lại do chiến sự vẫn tiếp diễn.

Ông Putin bác bỏ cáo buộc xung đột với châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phát biểu của ông hôm 9/5 về khả năng cuộc chiến tại Ukraine sắp đi đến hồi kết được đưa ra dựa trên đánh giá về những bước tiến mà quân đội Nga đạt được trên chiến trường.

Tuy nhiên, ông Putin không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho thời điểm cuộc xung đột kết thúc. Nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moskva đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với châu Âu, gọi đây là những thông tin "bịa đặt".

Ông đồng thời chỉ trích cách truyền thông phương Tây đưa tin về vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một khu ký túc xá sinh viên tại thành phố Luhansk do Nga kiểm soát. Theo phía Moskva, vụ việc khiến 21 người thiệt mạng. Tổng thống Nga cho rằng báo chí phương Tây nên cảm thấy "xấu hổ" với cách phản ánh sự kiện này.

Sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang tiếp tục theo đuổi các mục tiêu nhằm làm suy yếu năng lực tiến hành xung đột của Nga, bao gồm các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu có liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể phê chuẩn thỏa thuận hòa bình với Iran ngay trong ngày thứ Sáu. Trong đó, Tehran được cho là sẽ đưa ra nhiều nhượng bộ quan trọng như mở cửa eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Iran khẳng định hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì liên lạc, song thỏa thuận giữa hai nước hiện vẫn chưa được hoàn tất.

"Về vấn đề thỏa thuận, như tôi đã trao đổi trước đó, các bên vẫn đang tiếp tục trao đổi, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào", ông nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, ông đã trao đổi với người đồng cấp Oman về "cách thức quản lý tương lai của eo biển Hormuz, phù hợp với chủ quyền và luật pháp quốc tế của mỗi bên". Phát biểu này được cho là tín hiệu cho thấy Tehran khó chấp nhận việc mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này theo cơ chế từng được áp dụng trước khi xung đột bùng phát.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết: "Cuộc họp tại Phòng Tình huống đã kết thúc và kéo dài khoảng hai giờ. Tổng thống Trump chỉ chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ và đáp ứng các lằn ranh đỏ mà ông đặt ra. Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".