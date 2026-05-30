Bản hit 'Nàng thơ' liên tục bị sử dụng trái phép, Hoàng Dũng bức xúc lên tiếng

Ca sỹ Hoàng Dũng và ê-kíp vừa lên tiếng về tình trạng sử dụng trái phép các sáng tác của anh, trong đó nổi bật là ca khúc Nàng thơ – bản hit sở hữu hàng trăm triệu lượt nghe, xem trên các nền tảng số.

Trên trang cá nhân, Khánh Linh - vợ và là quản lý của Hoàng Dũng - cho biết nhiều chương trình trong và ngoài nước đã biểu diễn Nàng thơ suốt nhiều năm qua nhưng không liên hệ trực tiếp với ê-kíp để xin cấp phép.

Theo cô, những đơn vị nắm rõ việc Hoàng Dũng không ủy quyền khai thác tác phẩm thông qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thường chủ động liên hệ với cô để hoàn tất thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp biểu diễn ca khúc mà không rõ đã xin phép thông qua đơn vị nào.

“Nàng thơ là ca khúc bị sử dụng trái phép nhiều nhất”, quản lý của Hoàng Dũng chia sẻ.

Phía nam ca sỹ cho hay thời gian qua ê-kíp đã chủ động rà soát, liên hệ với nhiều đơn vị tổ chức để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bản quyền. Một số trường hợp đã được giải quyết, nhưng không ít vụ việc gặp khó khăn do chương trình diễn ra từ nhiều năm trước, khó xác định đơn vị tổ chức hoặc các bên liên quan không hợp tác.

Theo Hoàng Dũng, để nghệ sỹ có thể sống bằng sáng tạo nghệ thuật, thị trường cần hình thành thói quen tôn trọng quyền tác giả và quyền khai thác tác phẩm. Anh bày tỏ mong muốn các nhà sản xuất, đơn vị tổ chức chương trình thích nghi với những thay đổi của thị trường âm nhạc hiện đại, từ đó xây dựng môi trường hoạt động chuyên nghiệp và lành mạnh hơn cho cả nghệ sỹ lẫn khán giả.

Hoàng Dũng sinh năm 1995, từng giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2015. Sau cuộc thi, anh lựa chọn phát triển song song vai trò nhạc sỹ - ca sỹ và nhanh chóng tạo dấu ấn với những sáng tác giàu tính tự sự, mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng như Yếu đuối, Đoạn kết mới, Nửa thập kỷ...

Nàng thơ là bản hit thành công nhất trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Trên Youtube, ca khúc này đạt gần 150 triệu lượt xem, liên tục được nhiều nghệ sỹ khác cover, hát mới.