PVOIL đồng loạt bán xăng sinh học E10 trên cả nước từ 15/5

Cũng từ ngày 15/5, đơn vị này sẽ dừng bán xăng khoáng RON95.

Cùng với đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95 mức 5 (RON 95-V) trên toàn hệ thống, áp dụng từ rạng sáng nay 13/5.

Trước đó, từ 1/8/2025, PVOIL triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON95 tại Hà Nội, Hải Phòng; tiếp đến là mở rộng địa điểm kinh doanh xăng E10 tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam. Đến tháng 4/2026 có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL kinh doanh E10.

Song song với quá trình thí điểm, PVOIL đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại các kho xăng dầu, từ bồn bể, đường ống công nghệ đến hệ thống xuất – nhập. Hiện có 13 kho trong hệ thống đủ điều kiện pha chế xăng E10, cùng với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng.

PVOIL sẵn sàng bán xăng sinh học E10 rộng khắp trên toàn quốc từ ngày 15/5 (Ảnh: PVOIL).

Để chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh đại trà xăng E10 theo lộ trình của Bộ Công Thương, PVOIL đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10; đồng thời, thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt/ đầu tư mới thêm các hệ thống pha chế xăng E10, đường ống công nghệ, hệ thống xuất/nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu.

"Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOIL đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia; công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng; công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định", PVOIL cho biết.

PVOIL sẵn sàng bán xăng E10 trên toàn hệ thống, dừng bán xăng khoáng từ 15/5. (Nguồn: PVOIL)

Petrolimex công bố giá bán xăng E10 RON 95

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95 mức 5 (RON 95-V) trên toàn hệ thống, áp dụng từ rạng sáng nay 13/5. Giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V tại cửa hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 là 24.630 đồng/lít, tại các thị trường vùng 2 là 25.120 đồng/lít. Trong khi giá xăng E10 RON 95-III theo công bố trước đó của Petrolimex tại 2 vùng lần lượt 23.730 đồng/lít và 24.200 đồng/lít.

“Giá xăng sinh học E10 RON 95-V do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex; cửa hàng xăng dầu của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex”, Petrolimex cho biết.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định tại khoản 27, điều 1, Nghị định 95/2021 của Chính phủ được gọi là "vùng 2". Theo quy định các địa bàn thuộc vùng 2 này nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm.

Thông báo của Petrolimex nêu rõ, Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên.

Quyết định về giá bán xăng dầu mới này được tập đoàn gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi quyết định giá đã ban hành về Sở Công thương tỉnh/thành phố và tập đoàn để báo cáo.