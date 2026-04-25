Doanh nghiệp đã hoàn tất hạ tầng, xăng E10 sẵn sàng thay thế xăng khoáng

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị từ giữa tháng 4.

Trước đó, từ 1/8/2025, PVOIL đã thí điểm kinh doanh xăng E10 RON95 tại Hà Nội, Hải Phòng. Tiếp đến là mở rộng tại các tỉnh miền Trung và miền Nam nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm, khả năng vận hành hệ thống và phản hồi từ người tiêu dùng.

Kết quả cho thấy, xăng E10 do PVOIL pha chế và cung ứng ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng.

PVOIL cũng đã đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại các kho xăng dầu, từ bồn bể, đường ống công nghệ đến hệ thống xuất - nhập. Hiện nay, đã có 13 kho trong hệ thống đủ điều kiện pha chế xăng E10, cùng với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng.

Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL cho biết: “PVOIL đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xăng sinh học E10, từ nguồn nguyên liệu, hệ thống pha chế, tồn chứa đến mạng lưới phân phối.

Tổng công ty đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo việc triển khai xăng E10 diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ”.

Các đơn vị đã hoàn tất hạ tầng, sẵn sàng bán xăng sinh học E10. (Ảnh: Minh Đức).

Về năng lực pha chế, PVOIL đã chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10. Đồng thời, nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt/ đầu tư mới thêm các hệ thống pha chế xăng E10, đường ống công nghệ, hệ thống xuất/nhập.

Bên cạnh đó, PVOIL cũng chủ động đầu tư, hoàn thành nâng cấp sức sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.

"Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOIL đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia; công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng; công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định.

PVOIL đã sẵn sàng hệ thống pha chế hiện đại được đầu tư nhằm kiểm soát chặt chẽ quy trình từ pha chế, đến tồn chứa, vận chuyển và phân phối, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định khi cung ứng ra thị trường", ông Hưng khẳng định.

Về kế hoạch chuẩn bị nguồn xăng nền và ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học cũng được PVOIL xây dựng phương án cụ thể. Đó là sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất để phục vụ pha chế xăng E10.

Để đáp ứng nhu cầu pha chế xăng sinh học E10, PVOIL mua nguồn ethanol trong nước và nhập khẩu từ các quốc gia có nguồn xuất khẩu lớn như Mỹ, Brazil; đồng thời tiếp cận với nguồn hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác có giá cạnh tranh hơn.

"Với sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, nguồn lực và hệ thống phân phối, PVOIL tin tưởng có thể đảm bảo nguồn cung xăng E10 ổn định, liên tục và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong thời gian tới", ông Hưng cho biết thêm.

Trong khi đó, Petrolimex Hà Nội cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án chuẩn bị tiếp nhận và kinh doanh xăng E10 RON95. Dự kiến ngày 29/4 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10 RON95, các tổng kho triển khai xuất toàn bộ xăng E10 khi đủ điều kiện theo quy định.

Hạ tầng phục vụ bán xăng sinh học E10 đã hoàn tất. (Ảnh Minh Đức).

Riêng việc triển khai bán xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, công ty thực hiện theo nguyên tắc nếu các cửa hàng đang kinh doanh xăng RON95-III sẽ chuyển toàn bộ bể chứa, vòi bơm sang kinh doanh xăng E10 RON95-III (công nghệ vòi, bể không thay đổi). Các cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh xăng RON95-V, sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10 chất lượng cao khi tập đoàn đảm bảo được nguồn.

Dự kiến thời gian chuyển đổi được thực hiện từ ngày 30/4 - 10/5/2026.

Theo lãnh đạo Petrolimex Hà Nội, để đảm bảo việc bán xăng E10 đúng thời điểm, công ty bám sát kế hoạch tạo nguồn xăng E10 RON95-III. Đồng thời, thông báo tới khách hàng kế hoạch kinh doanh xăng E10 và tiến độ dừng kinh doanh xăng 95-III của công ty, cũng như tư vấn và hỗ trợ khách trong quá trình chuyển đổi mặt hàng.