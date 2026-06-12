Khai mạc World Cup 2026 lạ chưa từng có: Mexico, Nam Phi tạo kỷ lục thẻ đỏ

(VTC News) -

Chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Nam Phi khởi đầu theo cách tồi tệ nhất khi họ để thua 0-2 đồng chủ nhà Mexico và kết thúc trận đấu chỉ với 9 người trên sân sau 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Trong khi đó, đội tuyển Mexico cũng bị đuổi 1 cầu thủ ở thời gian bù giờ. Trận khai mạc World Cup 2026 có tổng cộng 3 thẻ đỏ - đều là thẻ đỏ trực tiếp.

Đây là điều chưa từng xảy ra trong những trận đấu mở màn của các kỳ World Cup trước đây. Đội tuyển Mexico, Nam Phi và trọng tài Wilton Sampaio (Brazil) tạo nên kỷ lục của giải đấu.

Video: Thẻ đỏ đầu tiên của World Cup 2026

Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 1990, khi đội tuyển Cameroon nhận 2 thẻ đỏ trong trận khai mạc. Không giống Nam Phi, Cameroon khi đó vẫn tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại đương kim vô địch Argentina với tỷ số 1-0.

Cả hai thẻ đỏ của đội tuyển Nam Phi đều xuất hiện trong hiệp hai. Yaya Sithole là cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu ở phút 49 sau pha phạm lỗi với Brian Gutierrez ngay rìa vòng cấm khi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Trọng tài rút ra 3 thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi. (Ảnh: Reuters)

Đến phút 84, thẻ đỏ thứ 2 được rút ra. Trong một tình huống Mexico tìm cách xâm nhập vòng cấm từ cánh trái, Themba Zwane của Nam Phi có pha tranh chấp tay đôi với Roberto Alvarado. Zwane di chuyển từ phía sau cầu thủ Mexico và đưa cánh tay trái chạm vào mặt Alvarado, khiến cầu thủ này ngã xuống sân ôm đầu.

Trọng tài Wilton Sampaio được tổ VAR yêu cầu ra màn hình bên đường biên để xem lại tình huống. Sau khi xem lại, ông nhận thấy Zwane có động tác đánh vào đối phương và quyết định cầu thủ Nam Phi phải nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực.

Video: Tình huống thẻ đỏ thứ 2 của Nam Phi

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, World Cup chứng kiến một đội tuyển phải nhận hai thẻ đỏ trong một trận đấu. Ở World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha và Hà Lan đều có hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong trận đấu được gọi là "Trận chiến Nuremberg".

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian bù giờ, hậu vệ trái Cesar Montes của Mexico phạm lỗi với Khuliso Mudau. Trọng tài rút tiếp thẻ đỏ thứ 3 trong trận khai mạc World Cup 2026. Đây là lần thứ 7 trong lịch sử World Cup xuất hiện từ 3 thẻ đỏ trở lên trong một trận đấu và là lần đầu tiên điều đó xảy ra ở trận khai mạc.

Cả ba cầu thủ gồm Sithole, Zwane và Montes đều sẽ phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa Sithole và Zwane sẽ không thể ra sân trong trận gặp đội tuyển Séc vào ngày 18/6, còn Montes sẽ vắng mặt khi Mexico đối đầu đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 19/6. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng có quyền kéo dài án treo giò hoặc áp dụng thêm các hình phạt khác nếu thấy cần thiết đối với các hành vi mang tính bạo lực, phi thể thao.

Theo thống kê, trận gần nhất ở World Cup có 3 thẻ đỏ trực tiếp là Nam Phi gặp Đan Mạch năm 1998. World Cup 2022 có 4 thẻ đỏ nhưng tới kỳ World Cup 2026, chỉ riêng trận khai mạc đã có tới 3 thẻ đỏ.