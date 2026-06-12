Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc, bảng A World Cup 2026 hôm nay 12/6

Cập nhật mới nhất Hàn Quốc 0 0 CH Séc Trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc bắt đầu lúc 9h. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu.

Lực lượng, phong độ CH Séc Phong độ của Cộng hòa Séc trước World Cup 2026 rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Đội tuyển đến từ châu Âu cũng toàn thắng 6 trận gần đây, trong đó có 2 trận giao hữu gặp Kosovo và Guatemala ngay trước giải. Patrik Schick là cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công của Cộng hòa Séc. Anh ghi 5 bàn ở vòng loại World Cup và từng thể hiện tốt ở các giải đấu lớn. Bên cạnh đó, Pavel Sulc là nguồn sáng tạo quan trọng, còn Tomas Soucek đem đến sức mạnh tranh chấp và không chiến ở tuyến giữa. Cộng hòa Séc có lực lượng tương đối ổn định. Matej Kovar nhiều khả năng bắt chính, Ladislav Krejci dự kiến đá trung tâm hàng thủ 3 người, còn Schick là lựa chọn số một trên hàng công.

Lực lượng, phong độ Hàn Quốc Hàn Quốc có phong độ tương đối tốt trước trận ra quân. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Hong Myung-bo thắng 6, hòa 1 và thua 3 trận. Họ khép lại quá trình chuẩn bị bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Trinidad & Tobago và El Salvador. Điểm tích cực của Hàn Quốc là khả năng phòng ngự. Đội bóng châu Á giữ sạch lưới 6 trong 10 trận gần đây. Tuy nhiên, những thất bại nặng trước Brazil và Bờ Biển Ngà cho thấy hàng thủ vẫn có thể gặp vấn đề khi đối đầu các đội bóng giàu tốc độ và thể lực. Son Heung-min vẫn là nhân vật trung tâm của Hàn Quốc. Đội trưởng 33 tuổi chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển 2 pha lập công. Tại vòng loại World Cup, Son đóng góp 10 bàn và 4 kiến tạo, nhiều nhất đội. Về lực lượng, Hàn Quốc mất Cho Yu-min vì chấn thương bàn chân. Jo Wi-je được gọi bổ sung, nhưng Kim Min-jae nhiều khả năng vẫn là hạt nhân ở hàng thủ 3 người. Trên hàng công, Son Heung-min dự kiến đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Hwang Hee-chan và Lee Jae-sung.