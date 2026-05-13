Phẫn nộ với nụ cười máu lạnh của trùm ma túy Bùi Đình Khánh trong phiên tòa

Bị cáo Bùi Đình Khánh được dẫn giải đến TAND tỉnh Quảng Ninh trong sáng 13/5

Ngày 13/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh có sự tham gia của Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cùng 18 đồng phạm.

Đáng nói, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 13/5, thái độ của bị cáo Bùi Đình Khánh khi xuất hiện tại phiên tòa khiến nhiều người phẫn nộ.

Khi được cơ quan chức năng dẫn giải đến tòa, thấy nhiều máy ảnh hướng về phía mình để ghi nhận, chụp ảnh, Bùi Đình Khánh liên tục nghiêng mặt, tỏ thái độ khó chịu và nói "Tắt flash đi nhà báo ơi".

Trong suốt quá trình Hội đồng xét xử thẩm vấn, bị cáo Khánh giữ thái độ khá bình thản, trả lời rành rọt nhiều câu hỏi. Thỉnh thoảng, bị cáo còn nở nụ cười và đưa mắt quan sát xung quanh phòng xử án.

Thái độ thản nhiên của Bùi Đình Khánh tại phiên tòa khiến nhiều người tham dự không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt khi bị cáo đang bị xét xử trong vụ án ma túy nghiêm trọng với nhiều đồng phạm liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú phường Việt Hưng, Quảng Ninh) bị truy tố các tội giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định Bùi Đình Khánh là mắt xích trung tâm kết nối nguồn heroin từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh. Khánh trực tiếp tham gia điều hành vận chuyển, tập kết ma túy và thuê căn hộ tại chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) để cất giấu heroin cùng nhiều vũ khí quân dụng.

Nguồn gốc số ma túy đặc biệt lớn trong vụ án được xác định liên quan Ngô Văn Tuyên (trú Phú Thọ). Trước khi bị bắt trong vụ án khác, Tuyên đã cất giấu 40 bánh heroin tại khu vực nhà mẹ đẻ ở xã Thu Cúc.