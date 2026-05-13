Xét xử Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến thiếu tá Công an Quảng Ninh hy sinh

Từ sáng sớm, an ninh tại khu vực trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh đã được thắt chặt, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Theo kế hoạch, phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 đến 15/5) tại TAND tỉnh Quảng Ninh.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 17/4/2025, tại khu vực đường liên phường thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng, cất giấu trái phép 16 bánh heroine, tổng trọng lượng hơn 5,5kg trên chiếc ô tô biển số 14C – 31579.

Bùi Đình Khánh bị bắt giữ ngày 18/4/2025, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Hữu Đằng khai nhận số ma tuý này là của nhóm Bùi Đình Khánh giao cho Đằng để chờ bán cho khách. Ngay sau khi biết Đằng bị bắt, Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn đã sử dụng súng quân dụng, các vũ khí khác và ô tô chống trả lại lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh nhằm giải cứu cho đồng bọn và cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng AK bắn vào lực lượng công an, khiến một cán bộ Công an thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh là Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh và làm hư hỏng 4 chiếc ô tô.

Ngày 18/4/2025, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Quyết định số 2786 về việc thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá với sĩ quan Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996, quê quán tỉnh Hưng Yên).

Xe ô tô của cơ quan chức năng bị nhóm buôn ma túy bắn gây hư hỏng.

Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn đã vứt bỏ súng đạn, điện thoại, ô tô tại nhiều vị trí và tìm cách liên hệ các đồng bọn khác với mục đích trợ giúp cho Khánh nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình truy bắt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Hà Thượng Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn, riêng Bùi Đình Khánh bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can và ra quyết định truy nã.

Ngày 18/4/2025, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp ô tô mang biển số 19A – 634.23 do Hà Thương Hải sử dụng cùng căn hộ 1406 tầng 14 Toà A Chung cư GreenBay, tỉnh Quảng Ninh thu giữ thêm 9 bánh heroine có tổng khối lượng hơn 3,1kg cùng nhiều loại chất ma túy khác.

Ngày 21/4/2025, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp phòng trọ số 04, khu nhà trọ của ông Bùi Văn Suý cho Bùi Đình Khánh thuê tại tổ 12, khu Giếng Đáy 2, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh phát hiện, thu giữ thêm một khẩu súng ngắn kiểu colt xoay, 69 viên đạn.

Đến ngày 1/5/2025, căn cứ lời khai nhận tội của các bị can, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 13 bánh heroine, tổng khối lượng hơn 4,4kg do Dương Tiến Tú cất giấu tại xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Tổng cộng, cơ quan công an thu giữ được 38 bánh heroin, 6 ô tô, 3 khẩu súng, 154 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng 10 kíp nổ,...

Cơ quan điều tra cũng xác định, quá trình bỏ trốn từ ngày 17/4/2025 cho đến khi bị bắt vào ngày 18/4/2025 khi đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Thanh Hóa, Bùi Đình Khánh đã tìm cách liên lạc với nhiều người nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ về tiền, phương tiện.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đinh Văn Thiết, Triệu Thị Hiền, Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh, Ngô Thị Thơ, Nguyễn Thị Hạnh, Triệu Nguyễn Hoài Thương về tội “Che giấu tội phạm” để xử lý theo pháp luật.

Bùi Đình Khánh bị đề nghị truy tố về hàng loạt tội danh, gồm: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Từ ngày 6/5/2025 và ngày 6/7/2025, mở rộng vụ án trên cơ sở tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và tiến hành tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Tráng, Nguyễn Quang Tư, Ngô Văn Tuyên. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hồng Sơn.

Nhiều đồng phạm khác trong vụ án cũng bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.