Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết, đây cũng là một trong những loại quả dễ gây tăng đường huyết, tăng cân và rối loạn chuyển hóa nếu ăn không kiểm soát.

Trong 100g cơm sầu riêng chứa khoảng 147kcal, cao gấp 2-3 lần nhiều loại trái cây phổ biến. Một quả sầu riêng có thể cung cấp tới 1.000-1.500kcal.

Ngoài năng lượng cao, sầu riêng còn chứa khoảng 27g carbohydrate trong mỗi 100g, cùng khoảng 5g chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa. Đây cũng là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, kali và các chất chống oxy hóa.

Sầu riêng bổ dưỡng nhưng 4 người cần tránh xa

Theo chuyên gia, nhờ chứa 3-4g chất xơ/100g, sầu riêng có thể hỗ trợ tiêu hóa; vitamin C góp phần tăng đề kháng; vitamin B1, B6 tốt cho hệ thần kinh và chuyển hóa. Hàm lượng kali trong loại quả này cũng có lợi cho huyết áp ở người khỏe mạnh. Ngoài ra, tryptophan trong sầu riêng còn giúp cơ thể thư giãn nhẹ.

Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ phát huy khi ăn với lượng hợp lý.

“Sầu riêng là loại quả ‘2 trong 1’: vừa nhiều đường, vừa chứa chất béo nên năng lượng rất cao. Đây không phải món ăn vặt nhẹ nhàng mà gần giống một món tráng miệng giàu năng lượng”, Tiến sĩ Giang phân tích.

Một sai lầm phổ biến là nhiều người cho rằng sầu riêng không quá ngọt nên có thể ăn thoải mái. Trên thực tế, dù vị ngọt không gắt, loại quả này vẫn chứa lượng carbohydrate cao, có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Theo chuyên gia, một múi sầu riêng khoảng 80-100g chứa 20-25g carbohydrate, tương đương gần một bát cơm nhỏ. Nếu ăn 2-3 múi, đặc biệt sau bữa ăn chính, lượng đường và năng lượng dễ bị cộng dồn, làm tăng nguy cơ tăng đường huyết, tích mỡ và rối loạn chuyển hóa.

“Khi năng lượng dư thừa kéo dài, cơ thể dễ tăng triglycerid, tích tụ mỡ trong gan, dẫn tới gan nhiễm mỡ, tăng cân và rối loạn mỡ máu. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm nên nhiều người không nhận ra”, Tiến sĩ Giang nói.

Chuyên gia khuyến cáo 4 nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi ăn sầu riêng gồm:

Người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường.

Người thừa cân, béo phì

Người bị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu

Người mắc bệnh thận do sầu riêng chứa nhiều kali

Với người khỏe mạnh, nên ăn khoảng 1-2 múi/lần (100-150g), tối đa 2-3 lần mỗi tuần.

Ngoài ra, không nên ăn sầu riêng khi đói, vào buổi tối muộn hoặc dùng cùng rượu bia và các thực phẩm giàu đường khác để tránh gây quá tải chuyển hóa.

“Sầu riêng không phải thực phẩm xấu, nhưng đây là loại quả đòi hỏi sự kiểm soát khi thưởng thức. Nếu ăn đúng cách, cơ thể vẫn nhận được lợi ích dinh dưỡng. Ngược lại, ăn quá nhiều có thể trở thành gánh nặng cho sức khỏe”, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.