Giá lúa gạo hôm nay 3/6: Gạo xuất khẩu ổn định

(VTC News) -

Bảng giá lúa hôm nay 03/6

Tại nhiều địa phương trong vùng, nguồn lúa không còn dồi dào khiến hoạt động mua bán diễn ra chậm. Tại Vĩnh Long, lượng lúa còn ít kéo theo giá biến động.

Thị trường lúa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, cũng trong trạng thái giao dịch cầm chừng, giá các loại lúa tăng nhẹ.

Dưới đây là bảng giá lúa ngày 03/6/2026:

Giống lúa Giá (đồng/kg) OM 18 (tươi) 6.400 - 6.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.500 - 6.700 OM 380 (tươi) 5.700 - 6.000 OM 4218 (tươi) 6.000 - 6.200 IR 50404 (tươi) 5.500 - 5.600 OM 34 (tươi) 5.100 - 5.200 Nàng Hoa 9 (tươi) 6.500 - 6.800 OM 504 (tươi) 5.100 - 5.300 Jasmine (tươi) 6.500 - 6.800 Lúa Nhật (tươi) 7.200 - 7.500 ST24-ST25 (thường) 7.000 - 7.300 RVT (tươi) 6.500 - 6.800 Japonica 6.500 - 6.800 Hàm Châu 105 5.600 - 5.900

Giá các loại lúa tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bảng giá gạo hôm nay 03/6

Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu hôm nay biến động nhẹ so với phiên hôm qua.

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu OM 5451 9.550 - 9.650 Gạo nguyên liệu Sóc thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu IR 504 8.650 - 8.750 Gạo nguyên liệu CL 555 9.100 - 9.300 Gạo nguyên liệu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu Đài thơm 8 9.140 - 9.450 Gạo thành phẩm IR 504 8.500 - 8.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo cũng đi ngang

Loại gạo Giá (đồng/kg) Nàng Nhen 28.000 Hương Lài 22.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Đài Loan 20.000 Gạo trắng 16.000 - 17.000 Gạo thường 12.000 - 13.000 Gạo thơm Jasmine 13.000 - 14.000 Gạo Sóc thường 16.000 - 17.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo tẻ thường 13.000 - 14.000 Gạo thơm 17.000 - 22.000

Giá gạo nếp ổn định so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 – 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi giá ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg;…

Tương tự, giá các mặt hàng phụ phẩm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tấm thơm ổn định ở mức 7.800 – 7.900 đồng/kg; giá cám hiện duy trì 7.700 – 7.900 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu 3/6

Tại thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo jasmine của Việt Nam ở mức 528 – 532 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm giá 505 – 520 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm đạt 412 – 416 USD/tấn.

Trong khi đó tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 440 - 444 USD/tấn – cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan dao động khoảng 347 – 351 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 342 – 346 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm đạt 332 – 336 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang có dấu hiệu chững lại trong những tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây gián đoạn chuỗi vận chuyển sang các thị trường chủ lực tại Trung Đông. Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt 8,39 triệu tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.