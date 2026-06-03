Sau loạt bê bối, Tổng thư kí Liên đoàn cờ Việt Nam xin nghỉ việc

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Minh Thắng - Phó Chủ tịch thường trực; Tổng Thư kí kiêm Trưởng Ban chuyên môn Liên đoàn cờ Việt Nam vừa có đơn xin nghỉ việc. Ông Thắng cho biết lý đến từ vấn đề sức khỏe không còn đảm bảo để đảm nhiệm nhiều chức vụ của Liên đoàn cờ Việt Nam.

Hiện nay, Liên đoàn cờ Việt Nam chưa thông tin chính thức về lá đơn cũng như quyết định của ông Nguyễn Minh Thắng.

Ông Nguyễn Minh Thắng (trái) xin từ chức.

Thời gian gần đây, cá nhân ông Thắng vướng vào nhiều lùm xùm trong công tác quản lý, điều hành bộ môn cờ vua. Cuối tháng 5 vừa qua, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) gửi văn bản yêu cầu phối hợp xác minh các vấn đề ở 2 khóa đào tạo giáo viên, huấn luyện viên cờ vua tại Hải Phòng (tháng 3/2026) và TP.HCM (tháng 4/2026).

Theo thông tin ban đầu, nhiều khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Minh Thắng. Các học viên phải nộp theo mức công bố 3,5 triệu đồng/người và kèm thêm khoản tiền để có thể đủ điều kiện nhận chứng chỉ từ FIDE. Đây là vấn đề bị đánh giá "nghiêm trọng" khi liên quan trực tiếp đến hệ thống chứng chỉ quốc tế và không được báo trước.

Đầu tháng 5/2026, bộ môn cờ vua vướng phải lùm xùm khi yêu cầu VĐV đăng kí dự giải thế giới qua Zalo. Điều này khiến cho hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh - các ngôi sao của cờ vua Việt Nam không kịp đăng ký vì "trễ hạn 3 tiếng".

Theo thông tin từ Thảo Nguyên, các vận động viên được lãnh đạo bộ môn thông báo về việc tham dự giải phải tự túc chi phí mua vé máy bay vào lúc 15h42 ngày 9/5, hạn chót để đăng ký vào ngày 10/5. Lãnh đạo liên đoàn cờ vua Việt Nam tạo nhóm trên ứng dụng Zalo cho tất cả vận động viên và một số người đăng ký qua nhóm này.

Đến 9h18 ngày 10/5, các vận động viên nhận được thông tin rằng hạn chót để đăng ký dự Olympiad 2026 là 17h cùng ngày. Ngoài ra, vận động viên phải thông qua huấn luyện viên đăng ký để trong một nhóm liên lạc khác. Việc đăng ký ở nhóm liên lạc của các vận động viên không còn giá trị.

Phải đến 19h ngày 10/5, Phạm Lê Thảo Nguyên mới xin được tài trợ vé máy bay và liên lạc với huấn luyện viên. 20h13 cùng ngày, đăng ký của Thảo Nguyên và huấn luyện viên không được chấp nhận vì quá hạn.

Sự việc này gây bức xúc trong dư luận.

Tối 13/5, Cục Thể dục Thể thao thông tin: "Việc lập nhóm zalo của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam là cách lấy ý kiến của cá nhân vận động viên. Sau đó, các bộ phận chuyên môn thuộc Liên đoàn Cờ vua Việt Nam sẽ rà soát danh sách đội tuyển và báo cáo lên Cục. Cục sẽ có văn bản lấy ý kiến các đơn vị chủ quản vận động viên. Sau khi có kết quả từ các đơn vị, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ xem xét, ra quyết định thành lập đội tuyển".

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sau đó đề nghị Liên đoàn Cờ vua Việt Nam báo cáo cụ thể, đồng thời yêu cầu rà soát quá trình tuyển chọn vận động viên theo đúng tiêu chí chuyên môn, đúng quy trình, bảo đảm lựa chọn lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu.