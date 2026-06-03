Cách làm cà muối xổi trong 30 phút, vừa giòn vừa thấm gia vị

(VTC News) -

Không ít người vẫn cho rằng cà pháo phải muối vài ngày mới đạt được độ ngon chuẩn vị. Tuy nhiên, với cách làm cà muối xổi dưới đây, chỉ sau khoảng 30 phút là đã có ngay một đĩa cà giòn rụm, chua ngọt hài hòa, thấm đẫm gia vị để thưởng thức cùng cơm nóng hoặc thịt luộc.

Đây là món ăn dễ thực hiện, đặc biệt phù hợp trong những ngày hè nóng bức khi bữa cơm gia đình cần thêm một món ăn chống ngán. Dù thời gian chế biến nhanh nhưng thành phẩm vẫn giữ được độ giòn đặc trưng của cà pháo, kết hợp cùng vị chua thanh, ngọt dịu và cay nhẹ vô cùng hấp dẫn.

Cà muối là món ăn quen thuộc trong những mâm cơm ngày hè. (Ảnh: Thị Hường)

Nguyên liệu làm cà muối xổi

Để làm món cà muối xổi, bạn cần chuẩn bị:

- 500gr cà pháo

- Riềng, tỏi

- 2 quả ớt cay (có thể điều chỉnh tùy khẩu vị)

Nguyên liệu làm nước sốt trộn gồm:

- 6 thìa đường

- 6 thìa nước mắm

- 10 thìa nước lọc

- 5 thìa nước cốt chanh và quất.

Sự kết hợp giữa nước mắm, đường và nước cốt chanh, quất tạo nên vị chua ngọt hài hòa, trong khi riềng, tỏi và ớt giúp món ăn dậy hương thơm đặc trưng, kích thích vị giác.

Chỉ sau khoảng 30 phút là đã có ngay một đĩa cà giòn rụm, chua ngọt hài hòa, thấm đẫm gia vị. (Ảnh: Thị Hường)

Các bước làm cà muối xổi

Bước đầu tiên cũng là bước quan trọng quyết định chất lượng món ăn. Cà pháo sau khi mua về cần cắt bỏ cuống rồi bổ làm 4 phần.

Việc bổ cà thành từng miếng nhỏ giúp gia vị thấm nhanh hơn nhưng vẫn giữ được độ giòn khi ăn. Sau đó, pha một thau nước cùng 1 thìa muối rồi ngâm cà khoảng 15 - 20 phút. Công đoạn này giúp cà bớt nhựa, hạn chế bị thâm màu và giữ được màu sắc đẹp mắt sau khi chế biến.

Sau thời gian ngâm, vớt cà ra rửa lại bằng nước sạch rồi để thật ráo nước.

Trong lúc chờ cà ráo nước, chuẩn bị phần gia vị bằng cách cho riềng, tỏi, 2 quả ớt và 1 thìa đường vào cối rồi giã nhuyễn.

Đây là bí quyết giúp món cà muối xổi có hương vị đậm đà hơn. Riềng tạo mùi thơm đặc trưng, tỏi làm tăng độ hấp dẫn, còn ớt mang đến vị cay nhẹ vừa phải. Khi được giã nhuyễn cùng đường, các nguyên liệu hòa quyện với nhau, giúp món ăn thêm dậy mùi và bắt vị.

Giã hỗn hợp gia vị sẽ tạo hương thơm đặc trưng. (Ảnh: Thị Hường)

Tiếp theo là pha nước sốt chua ngọt đậm đà, cho 6 thìa đường, 6 thìa nước mắm, 10 thìa nước lọc và 5 thìa nước cốt chanh, quất vào một chiếc tô lớn.

Dùng thìa khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Hỗn hợp nước sốt này là yếu tố tạo nên hương vị đặc trưng cho món cà muối xổi, với sự cân bằng giữa vị mặn của nước mắm, vị ngọt của đường và vị chua thanh từ chanh, quất.

Khi cà đã ráo nước, cho toàn bộ cà vào tô lớn. Tiếp tục thêm phần riềng, tỏi, ớt đã giã nhuyễn rồi đổ nước sốt đã pha vào.

Dùng đũa hoặc găng tay thực phẩm trộn thật đều để từng miếng cà được phủ đều gia vị. Sau khi trộn xong, để cà nghỉ khoảng 30 phút cho ngấm.

Chỉ sau nửa giờ, món cà muối xổi đã sẵn sàng để thưởng thức. Thành phẩm có độ giòn tự nhiên của cà pháo, hòa quyện cùng vị chua ngọt đậm đà và hương thơm của riềng, tỏi, ớt.

Chỉ sau nửa giờ, món cà muối xổi đã sẵn sàng để thưởng thức. (Ảnh: Thị Hường)

Do là cà muối xổi nên món ăn không thể để lâu như cà muối truyền thống. Cà ngon nhất khi dùng sớm sau khi chế biến. Nếu chưa sử dụng hết, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 - 3 ngày. Tuy nhiên, càng để lâu, cà sẽ càng giảm độ giòn và hương vị cũng không còn tươi ngon như lúc mới trộn.