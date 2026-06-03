Viettel ra mắt phim ngắn dịp 37 năm thành lập

(VTC News) -

Bộ phim ngắn của Viettel với thông điệp "Đánh thức sáng tạo sẵn có trong bạn" đã mở ra một cuộc đối thoại thú vị về tư duy con người trong guồng quay công việc và cuộc sống.

Có một nghịch lý phổ biến trong đời sống hiện đại: Chúng ta càng trưởng thành, càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, thì dường như sự tò mò và khả năng nhìn nhận vấn đề theo những cách khác biệt, độc lạ lại càng thu hẹp.

Trong phim ngắn kéo dài 3 phút, nguời xem lần lượt đi qua hành trình lớn lên của nhân vật, từ lúc nhỏ là một cậu bé với trí tưởng tượng bay xa đến khi trưởng thành, lập gia đình. Áp lực và trách nhiệm lớn dần lên theo năm tháng, từ điểm số trên trường lớp, đến cách gìn giữ mối quan hệ với người mình yêu thương, rồi trọng trách trụ cột trong gia đình đè nặng lên vai.

Phim ngắn “Đánh thức sáng tạo sẵn có trong bạn” được Viettel ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 37 năm thành lập.

Dõi theo bước đi của nhân vật, người xem dễ dàng nhận thấy bóng dáng mình trong quá trình lớn lên. Những thử nghiệm mới mẻ, chấp nhận rủi ro dần nhường chỗ cho những phương án cố định và ổn định. Những suy nghĩ dám thử, dám thay đổi không còn xuất hiện nhiều như xưa, thay vào đó là lựa chọn cũ nhưng an toàn.

Thông qua những hình ảnh biểu tượng, bộ phim đã định nghĩa lại sự sáng tạo như một kỹ năng giải quyết vấn đề đầy linh hoạt. Đó là chiếc ống nhòm tự chế – đại diện cho tư duy mở, nhắc nhở chúng ta về tầm nhìn tự do thuở nhỏ; là những tấm flash card dán khắp mọi đồ vật trong nhà giúp cậu bé giải quyết vấn đề từng rất đau đầu: không thể học thuộc những từ tiếng Anh đơn giản nhất.

Chiếc ống nhòm tự chế là món đồ chơi tuổi thơ mở ra một thế giới tưởng tượng nhiều sắc màu cho nhân vật chính.

Sự sáng tạo còn biến công việc nhà nhàm chán thành cuộc phiêu lưu cùng con trẻ để chuyển hóa áp lực thành niềm vui. Ngay cả bài toán tài chính cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi con lợn đất được quản lý bằng tư duy đơn giản của trẻ thơ, thay vì những nỗi lo âu của người lớn.

Qua những tình huống đời thường này, bộ phim gợi nhắc một thực tế: Sáng tạo vốn không phải điều xa vời, mà là khả năng dám thay đổi góc nhìn và thử nghiệm cách làm mới để tối ưu cuộc sống, giúp mỗi cá nhân chủ động bứt phá mọi giới hạn.

Sáng tạo cũng không phải đến từ những phát minh vĩ đại hay tài năng thiên bẩm, mà là khả năng tự do quan sát và tìm ra giải pháp mới cho những vấn đề quen thuộc.

Thông qua lăng kính sáng tạo, những áp lực tuổi trưởng thành của chàng trai dần được tháo nút.

Cũng như chiếc ống nhòm, món đồ chơi tuổi thơ nhân vật chính từng rất mê mẩn, rồi theo thời gian bị lãng quên, phủ bụi nhưng khi tình cờ nhìn thấy và chơi lại, niềm vui vẫn hệt như thuở ban đầu. Sự sáng tạo cũng vậy, nó không mất đi theo thời gian, mà chỉ đang chờ được đánh thức bởi một tư duy dám thử nghiệm và thay đổi góc nhìn.

Thông điệp "Đánh thức sự sáng tạo sẵn có trong bạn" được truyền tải nhẹ nhàng qua những trải nghiệm thực tế, nhấn mạnh rằng: Ai cũng sẽ phải trải qua hành trình lớn lên, sẽ phải đối mặt với những thử thách áp lực, nhưng nếu biết giữ cho mình “lăng kính” sáng tạo của tuổi thơ, mỗi cá nhân ở bất kỳ vị trí nào đều có thể tự tạo ra niềm vui cho chính bản thân và xa hơn là kiến tạo ra những giá trị mới, hiệu quả.

Thông qua phim ngắn, Viettel muốn gửi gắm thông điệp: Sự sáng tạo không biến mất theo thời gian, mà vẫn luôn ở bên trong con người chúng ta, chờ được đánh thức.

Sự sáng tạo không biến mất vì tuổi tác, cũng không bị giới hạn bởi không gian, điều kiện hay hoàn cảnh. Ngược lại đó là nguồn tài nguyên vô hạn mà mỗi người đều sở hữu, một thứ tài sản cá nhân ẩn giấu trong bản thân, chỉ chờ được đánh thức.

Đó chính là tinh thần mà Viettel muốn lan tỏa đến cộng đồng trong xuyên suốt 37 năm hình thành và phát triển.

Cột mốc kỷ niệm ngày thành lập Viettel chính là ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), như một lời nhắc nhớ về tinh thần ham học hỏi và tìm tòi, khám phá. Ngày 1/6 hàng năm cũng được Viettel lấy làm ngày Sáng tạo, như một lời nhắc nhở rằng luôn cần khát khao cái mới và mạnh dạn đổi mới.