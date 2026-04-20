Kỳ thủ nhí cờ vua gốc Việt 10 tuổi gây chú ý trên tạp chí Mỹ

Xuất hiện trong chuyên mục “Đáng chú ý" của tạp chí Westchester Magazine số tháng 5/2026, kỳ thủ nhí Sarah Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hà My Sarah) – học sinh lớp 4 của Wampus Elementary School tại Armonk, bang New York, United States – đang thu hút sự chú ý của cộng đồng cờ vua trẻ nhờ chuỗi thành tích nổi bật ở các giải đấu quốc gia và quốc tế.

Hà My Sarah sinh năm 2016, mang hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam. Bố mẹ em là anh Nguyễn Minh Lâm và chị Nguyễn Thị Thùy Dung – những người Việt Nam sang Mỹ du học rồi quyết định định cư lâu dài. Từ môi trường gia đình ấy, cô bé sớm được tiếp cận với nhiều hoạt động học thuật, trong đó cờ vua trở thành niềm đam mê lớn nhất.

Hà My Sarah xuất sắc giành chuẩn danh hiệu Nữ Dự bị Kiện tướng (WCM) do Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) trao tặng nhờ các thành tích thi đấu nổi bật. Năm 2025, cô bé giành Huy chương Bạc bảng Nữ U10 tại Giải vô địch Cờ vua trẻ châu Mỹ ở Peru. Trước đó cô bé gốc Việt từng đoạt huy chương vàng bảng Nữ U8 tại Giải vô địch trẻ Bắc Mỹ 2024, huy chương đồng Giải trẻ châu Mỹ 2024 và lọt top 8 nữ U8 tại Giải vô địch cờ vua trẻ em thế giới 2024.

Ở cấp quốc gia và bang tại Mỹ, Hà My Sarah cũng đạt nhiều thứ hạng cao, như hạng 10 chung cuộc (hạng 2 nữ) tại giải U.S. SuperNationals 2025 và hạng 4 chung cuộc (hạng 1 nữ) tại Giải vô địch cờ vua học sinh bang New York 2025.

Nguyễn Hà My Sarah xuất hiện trên tạp chí Westchester, Mỹ nhờ thành tích nổi bật về cờ vua.

Đằng sau những kết quả ấy là quá trình luyện tập khá đều đặn nhưng không quá áp lực. Gia đình cho biết họ luôn cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt cân bằng cho con. “Trong năm học, Sarah chỉ dành khoảng 2 tiếng mỗi ngày cho cờ vua. Thời gian còn lại con vẫn học tập và vui chơi bình thường. Đến mùa hè thì con mới tập trung luyện tập nhiều hơn”, chị Thuỳ Dung cho biết.

Theo anh Lâm, hành trình của con gái bắt đầu rất giản dị. Khi Hà My Sarah mới 4 tuổi, anh chỉ dạy con những nước đi cơ bản để hai bố con có thể chơi cờ cùng nhau như trò giải trí trong gia đình.

“Khi Sarah lên 4 tuổi, tôi chỉ dạy con những bước cơ bản để hai bố con chơi vui với nhau chứ chưa nhận ra tài năng của cháu. Đến năm 6,5 tuổi, khi con bắt đầu tham gia các giải phong trào ở địa phương và liên tục lọt vào nhóm dẫn đầu, mang cúp và huy chương về, chúng tôi mới thực sự thấy được tiềm năng của con”, anh chia sẻ.

Ở giai đoạn đầu, gia đình dành nhiều thời gian đồng hành cùng con. Hai vợ chồng thường đọc sách cờ vua với con, cùng giải các bài tập thế cờ và chơi cờ mỗi ngày. Khi nhận thấy niềm đam mê của My ngày càng rõ rệt, họ mới tìm đến các huấn luyện viên chuyên môn để con được đào tạo bài bản hơn. “Chúng tôi muốn tạo ra môi trường tốt nhất để con tự do khám phá, chứ không hề gượng ép”, anh Lâm nói.

Cô bé gốc Việt nhận nhiều giải thưởng danh giá về cờ vua tại Mỹ.

Khi nhìn lại hành trình từ những giải đấu nhỏ đầu tiên cho đến khi con gái được truyền thông Mỹ nhắc tới, người cha cho rằng khoảnh khắc xúc động nhất không nằm ở bảng thành tích.

“Có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, từ những chiếc cúp nhỏ đầu tiên cho đến chuẩn WCM của FIDE hay các huy chương tại giải trẻ quốc gia, Bắc Mỹ và châu Mỹ. Điều khiến tôi xúc động nhất là khi thấy khoảng cách trình độ giữa con và những kỳ thủ trẻ hàng đầu cùng lứa tuổi thu hẹp dần theo thời gian. Lúc đó tôi hiểu rằng con gái mình đủ khả năng bước ra đấu trường quốc tế”, anh Lâm tâm sự.

Với Sarah, cờ vua trước hết là trò chơi trí tuệ đầy thú vị. Cô bé nói điều quan trọng nhất khi chơi cờ là giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước mỗi nước đi.

“Cờ vua với cháu giống như một câu đố thú vị không bao giờ có hồi kết. Cảm giác phát hiện ra một ý tưởng hay trong ván đấu thực sự rất tuyệt vời”, Hà My Sarah chia sẻ.

Để cải thiện khả năng tính toán, cô bé thường xuyên giải các bài tập thế cờ và cùng huấn luyện viên phân tích lại các ván đấu đã chơi. Việc xem lại ván cờ giúp Sarah hiểu rõ hơn các sai sót, học thêm những khai cuộc mới và biết cách lập kế hoạch khi gặp các thế cờ phức tạp.

Hà My Sarah cùng bố mẹ và em trai tại Đà Nẵng trong chuyến về thăm quê hương Việt Nam.

Hà My Sarah còn thể hiện năng lực học thuật đáng chú ý khi giành danh hiệu Xuất sắc cấp quốc gia G.O.A.T tại cuộc thi toán Girls’ Adventures in Math 2025 dành cho học sinh nữ tiểu học. Cô bé cũng được Westchester Area Math Circle lựa chọn vào các đội thi Purple Comet cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, dù vẫn đang học tiểu học. Ngoài cờ vua và toán học – hai lĩnh vực yêu thích nhất, Hà My Sarah còn chơi piano, đọc sách và viết truyện ngắn.

Theo Sarah, toán học hấp dẫn vì mang lại cảm giác khám phá, giải quyết vấn đề, tìm ra các quy luật và thử thách bản thân. Trong năm học, sau khi hoàn thành bài vở ở trường và các việc cá nhân khác, Sarah sẽ dành khoảng hai tiếng mỗi ngày cho cờ vua.

Với gia đình, việc duy trì niềm vui học hỏi và khám phá của con quan trọng không kém bất kỳ thành tích nào.

Ở tuổi lên 10 hành trình của Sarah mới chỉ bắt đầu, nhưng với sự đồng hành của gia đình và niềm đam mê rõ rệt với những thử thách trí tuệ, kỳ thủ nhí gốc Việt này đang từng bước khẳng định mình trên các đấu trường cờ vua trẻ quốc tế.