Trâu ‘điên’ húc người ở Đắk Lắk, 4 nạn nhân nhập viện

(VTC News) -

Ngày 3/6, UBND xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đã phối hợp khống chế thành công một contrâu "điên" húc người khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/6, một con trâu cái của người dân trên địa bàn xã Ea Rốk có biểu hiện hoảng loạn, mất kiểm soát và lao tấn công nhiều người. Vụ việc khiến 4 người bị thương, phải nhập viện điều trị, đồng thời gây tâm lý lo lắng cho người dân trong khu vực.

Hình ảnh con trâu bị khống chế (địa phương cung cấp)

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Ea Rốk đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 tại Ea Súp triển khai phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã sử dụng súng chuyên dụng bắn thuốc gây mê để khống chế con vật. Con trâu sau đó được kiểm soát an toàn và bàn giao lại cho chủ nuôi.

Lãnh đạo UBND xã Ea Rốk cho biết, nguyên nhân khiến con trâu có biểu hiện bất thường hiện đang được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, làm rõ.

"Trong số 4 người nhập viện điều trị, đến nay đã có 3 người xuất viện, trường hợp còn lại dự kiến xuất viện trong chiều nay", vị lãnh đạo thông tin.

Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng theo dõi và xử lý theo quy định.