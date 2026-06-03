Đu trend dọn đường phố bị mỉa 'việc nhà thì nhác', các bạn trẻ đáp 'siêu kute'

(VTC News) -

Clip bạn trẻ tham gia trào lưu tự nguyện dọn sạch đường nơi mình sinh sống. (Nguồn: Hùng Dọn Phố)

Thời gian gần đây, mạng xã hội TikTok và YouTube tại Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của trào lưu "Tình nguyện dọn dẹp đường phố" - làm sạch những "điểm đen" về rác thải.

Không còn là những video nhảy nhót hay thử thách vô thưởng vô phạt, các nội dung thu hút hàng triệu lượt xem hiện nay lại chính là hành trình biến những bức tường nhem nhuốc hay bãi rác tự phát thành không gian xanh, sạch, đẹp.

Sức hút của trào lưu này nằm ở sự chân thực và năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ. Định dạng video biến đổi "trước và sau" (before – after) đầy trực quan mang lại cảm giác thỏa mãn cho người xem, từ đó khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi cá nhân.

Thay vì chỉ lên án hay phàn nàn về thực trạng ô nhiễm, nhiều người chọn cách hành động thiết thực bằng việc làm gương. Họ quay lại toàn bộ quá trình để kêu gọi cộng đồng mạng chung tay.

Dù vẫn có những ý kiến hoài nghi rằng đây chỉ là chiêu trò "làm màu" hay "kiếm view", không thể phủ nhận tác động tích cực mà trào này mang lại, khi thông điệp làm sạch không gian sống được lan tỏa và không ít đoạn đường, khu phố đầy rác được dọn sạch.

Nhiều bạn trẻ bị chê "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng" khi tham gia trào lưu này, và họ phản hồi với sự khéo léo và thái độ tích cực, vui vẻ.

Hoàng Hùng (sinh sống tại Hưng Yên) là chủ nhân của loạt clip về dọn đường, chuyên dọn những đoạn đường, phố có cỏ, cây dại mọc lấn ra lề. Đoạn clip gây bão TikTok của anh (3,2 triệu view) ghi lại cảnh Hùng tự mình dọn sạch bụi cây dại cao 5m, tán lá xõa ra đường.

Trên trang cá nhân, khi được hỏi "Sao không dành thời gian cho mình mà lại đi dọn đường?", Hùng trả lời: "Mình thường tranh thủ giờ nghỉ trưa là từ 12h - 14h để dọn dẹp. Còn lại, mình vẫn dành thời gian để làm việc cũng như chăm sóc gia đình. Sau khi dọn dẹp, thấy những con đường được sạch, gọn gàng hơn thì bản thân cũng vô cùng vui vẻ".

Duy Toàn (sinh sống tại Hải Phòng) cũng tham gia trào lưu dọn dẹp đường phố. Anh đối mặt với không ít bình luận tiêu cực như "Ở nhà có làm việc nhà không?", "Làm màu trên mạng là giỏi" hay "Tạo tương tác kiếm tiền"...

Toàn đáp lại nhẹ nhàng: "Lòng tốt không phải để chứng minh cho ai. Mình dọn vì sở thích và cảm thấy việc hữu ích thì mình làm thôi. Ai thương thì em cảm ơn, ai không thích thì em cũng tôn trọng. Chỉ mong trào lưu lan tỏa rộng rãi để mọi người làm điều tích cực".

Hành động đẹp giúp bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Nhận được các bình luận tương tự, bạn trẻ chủ kênh "The Best Cleaning" bày tỏ: "Nếu chỉ để câu tương tác thì chắc không ai chọn ra đứng nắng nhổ từng bụi cỏ, lượm từng bọc nylon cả buổi làm gì. Mình làm vì thích cái cảm giác được nhìn nơi mình sống sạch đẹp, chứ không phải để làm màu hay việc chú bác thì siêng".

Phần lớn cư dân mạng nhiệt tình ủng hộ việc "đu trend" này, cho rằng ngay cả có người muốn làm màu bằng những clip "Tình nguyện dọn dẹp đường phố" thì tác dụng thực tế của nó vẫn là điều không thể phủ nhận: "Làm màu nhưng là màu xanh của lá, bảo vệ môi trường nhé. Người ta bỏ công bỏ sức, ngửi mùi hôi thối để dọn rác, mang lại cảnh quan sạch đẹp cho xã hội".

"Tôi thấy hành động thực tế và chất lượng vô cùng. Thay vì ngồi một chỗ gõ bàn phím than vãn ô nhiễm thì các bạn ấy xách dụng cụ lên và đi dọn luôn, quá nể phục"; "Ở nhà các bạn trẻ có lười nhác hay không thì chẳng ai biết. Chỉ biết là những con phố được dọn dẹp trông tươm tất, sạch sẽ, an toàn cho người đi bộ. Điều này là quá tốt, chỉ sợ những ai không làm mà chỉ biết nói thôi"...

Minh Huyền bình luận: "Mấy bạn trẻ bây giờ giỏi thật sự, không chỉ có ý thức cao mà cách truyền tải thông điệp cũng rất sáng tạo, năng động, khiến việc bảo vệ môi trường không còn khô khan nữa. Nếu đây là thể hiện trên mạng xã hội thì tôi mong ngày càng nhiều người thể hiện hơn".

Thu Giang liên tưởng đến phong trào dọn dẹp vệ sinh định kỳ ở khu phố hồi xưa: "Xưa ở phố tôi cứ sáng thứ Bảy, Chủ nhật là lại gọi nhau đi quét dọn, làm sạch, trồng cây cho khu phố. Mỗi người góp sức một ít thì đảm bảo cảnh quan sẽ tươi đẹp lên".

Nhiều bạn trẻ thừa nhận, chính họ được những clip "đu trend" này truyền cảm hứng để hành động. Hải Yến chia sẻ: "Cuối tuần trước, mình cũng ra dọn dẹp hè phố quanh nơi mình ở. Dọn dẹp không thôi thì nhàm chán nhưng quay lại rồi chia sẻ với mọi người thì vui hơn hẳn. Trào lưu này cũng giúp đỡ đần cô chú công nhân môi trường kha khá. Ai cũng vui".

Trào lưu dọn phố đang thịnh hành này không chỉ làm sạch cảnh quan đô thị mà còn là một minh chứng rõ nét cho thấy mạng xã hội, khi được sử dụng đúng cách, sẽ trở thành bệ phóng tuyệt vời cho những giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.