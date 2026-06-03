(VTC News) -

Trước xu hướng gia tăng nhu cầu đối với các dòng vật liệu cao cấp, bền vững và giàu tính thẩm mỹ tại Việt Nam, DSP Korea - doanh nghiệp Hàn Quốc với hơn 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thép cán mạ và inox cao cấp sẽ tổ chức “Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của DSP Korea 2026 - lần 2” tại TP.HCM.

Sự kiện nhằm giới thiệu các dòng sản phẩm chiến lược, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.

Diễn ra vào ngày 23/06/2026 tại TP.HCM, chương trình hứa hẹn là một trong những hoạt động trọng điểm trong chiến lược mở rộng thị trường Đông Nam Á của DSP Korea, đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp kết nối với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, nội thất, gia dụng…

Khác với những hoạt động trưng bày thông thường, “Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của DSP Korea 2026 - lần 2” được xây dựng như một không gian trải nghiệm tổng thể, nơi khách tham dự có cơ hội tiếp cận trực tiếp những sản phẩm ứng dụng thực tiễn của inox cao cấp trong đời sống hiện đại - từ không gian gia đình đến các công trình thương mại quy mô lớn.

Chương trình được chia thành hai phiên, phiên đầu tiên là giải pháp vật liệu inox cao cấp dành cho lĩnh vực xây dựng, phiên thứ hai là giải pháp vật liệu inox cao cấp trong lĩnh vực đồ gia dụng, trang trí nhà bếp, phòng khách.

Thông qua sự kiện, DSP Korea mong muốn giới thiệu toàn diện về công nghệ sản xuất, tính ứng dụng của vật liệu inox mạ màu, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển các giải pháp vật liệu bền vững trong tương lai.

Đại diện DSP Korea cho biết, Việt Nam hiện là một trong những thị trường có tốc độ phát triển mạnh về xây dựng, bất động sản và nội thất tại khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, nhu cầu đối với các dòng vật liệu có độ bền cao, tính thẩm mỹ hiện đại và thân thiện với môi trường cũng đang gia tăng nhanh chóng.

Đây chính là lý do DSP Korea lựa chọn Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng quốc tế giai đoạn mới.

Với gần bốn thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp đã tham gia cung cấp vật liệu cho nhiều công trình quy mô quốc tế như Takashimaya, Marina Bay Sands, Lotte, StarLake cùng nhiều trung tâm thương mại, khách sạn và tòa nhà văn phòng hiện đại trên khắp châu Á.

Một trong những dự án tiêu biểu được giới thiệu tại sự kiện là GANGNAM EPISODE 262 tại Seoul – công trình ứng dụng dòng vật liệu INOXTEEL Interior Cladding 1.5T của DSP Co., Ltd trong thiết kế kiến trúc và nội thất hiện đại. Dự án cho thấy khả năng ứng dụng linh hoạt của inox trong những không gian yêu cầu đồng thời tính thẩm mỹ, độ bền và hiệu quả vận hành dài hạn.

Tại “Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của DSP Korea 2026 - lần 2”, khách tham dự sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm ba nhóm sản phẩm chiến lược của DSP Korea.

GANGNAM EPISODE 262 – Dự án tại Seoul ứng dụng INOXTEEL Interior Cladding 1.5T của DSP Co., Ltd. (trụ sở Hàn Quốc).

Đầu tiên là INOXTEEL - dòng vật liệu ứng dụng cho cả nội thất và ngoại thất công trình. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà máy và nhiều công trình kiến trúc hiện đại. Với công nghệ xử lý bề mặt tiên tiến, INOXTEEL sở hữu khả năng chống ăn mòn cao, độ bền vượt trội cùng tính thẩm mỹ đáp ứng xu hướng kiến trúc đương đại.

VERNOX và VER-Q – sản phẩm gia dụng inox cao cấp và hiện đại từ DSP Korea.

Bên cạnh vật liệu kiến trúc, DSP Korea cũng giới thiệu VERNOX - thương hiệu gia dụng cao cấp dành cho không gian bếp, bàn ăn và quà tặng doanh nghiệp. Các sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, kết hợp giữa công năng sử dụng, thiết kế tinh giản và tính thẩm mỹ hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cũng như phân khúc quà tặng cao cấp.

Một điểm nhấn khác tại sự kiện là VERQ - dòng sản phẩm DIY dành cho trang trí nội thất và không gian sống hiện đại. Với tính linh hoạt cao trong thiết kế và lắp đặt, VERQ có thể ứng dụng trong nhiều không gian như căn hộ, studio, showroom, quán café hay các mô hình thương mại quy mô nhỏ, đáp ứng xu hướng cá nhân hóa ngày càng phổ biến hiện nay.

Theo ban tổ chức, “Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của DSP Korea 2026 - lần 2” không chỉ đơn thuần là sự kiện ra mắt sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, nội thất và vật liệu cao cấp.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm những giải pháp vật liệu mới mang tính khác biệt và giá trị gia tăng cao.