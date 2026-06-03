Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/6/2026 - XSDNA 3/6

XSDNA 3/6. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 3/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 3/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/6/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 3/6/2026

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- XSDNA 30/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 30/5/2026 với giải đặc biệt là 778936 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 30/5, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 30/5/2026.

- XSDNA 27/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 27/5/2026 như sau:

XSDNA 27/5, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/5/2026.

- XSDNA 23/5/2026

Kết quả xổ số ngày 23/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 380518 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 23/5, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/5/2026.

- XSDNA 20/5/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNA) ngày 20/5/2026 có giải đặc biệt là 762531 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 20/5, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số cùng lúc trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả giải thưởng trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm có đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum sẽ quay thưởng.

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