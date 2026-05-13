Đồng đội phản lưới phút 90+9, Ronaldo chưa vô địch Ả Rập Xê Út

Cristiano Ronaldo tiến rất gần đến chức vô địch Saudi Pro Leaguer lần đầu tiên cùng Al Nassr. Tuy nhiên, bàn thua ở phút đá bù thứ 9 của trận đấu với đối thủ trực tiếp Al Hilal khiến siêu sao người Bồ Đào Nha và đồng đội chưa thể vô địch sớm.

Trước vòng 33 Saudi Pro League, Al Nassr hơn Al Hilal 5 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Ronaldo và đồng đội cần một chiến thắng để giành chức vô địch Saudi Pro League sau nhiều năm. Tính chất quan trọng của cuộc đọ sức này khiến hai đội nhập cuộc cẩn trọng và không vội vàng dâng cao tấn công.

Khoảng 15 phút đầu tiên, Al Nassr có nhiều cơ hội hơn nhưng Ronaldo và Joao Felix đều bỏ lỡ. Al Hilal đáp trả bằng nỗ lực của Benzema. Trận đấu trở nên nóng hơn khi hai đội sẵn sàng vào bóng quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản đối phương. Trọng tài liên tiếp phải rút thẻ với cầu thủ trên sân.

Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể vô địch Saudi Pro League.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 37. Từ pha đá phạt góc của Marcelo Brozovic, Mohamed Simakan tận dụng tình huống lộn xộn để băng vào dứt điểm tung lưới Al Hilal mở tỉ số trận đấu cho Al Nassr. Sau đó, quyết tâm tràn lên tìm bàn gỡ của đội chủ nhà không mang đến hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, Kingsley Coman và Ronaldo tiếp tục tạo ra cơ hội cho Al Nassr nhưng đội khách cũng không có bàn thắng thứ hai. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với lợi thế cho Al Nassr.

Bước sang hiệp 2, Ronaldo có thêm hai cơ hội để dứt điểm nhưng bàn thắng vẫn lảng tránh siêu sao người Bồ Đào Nha. Al Hilal loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương nhưng không có kết quả. Huấn luyện viên Simeone Inzaghi đưa cả Salem Al-Dawsari và Benzema rời sân khi bộ đôi này thi đấu bế tắc.

Cục diện trên sân vẫn có lợi cho Al Nassr. Tuy nhiên, khi chức vô địch ở rất gần, ngày đăng quang của đội bóng này lại bị đẩy lùi. Ronaldo phải thất vọng khi trận đấu tiến về những giây cuối cùng.

Phút 90+9, thủ thành Bento xử lý tình huống ném biên của đồng đội không tốt. Anh vô tình đưa bóng về lưới nhà. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 và Al Nassr vẫn chưa vô địch.