Bruno Fernandes sáng ngang Ronaldo, sắp vượt kỷ lục Ngoại Hạng Anh

Sáng 28/4 (giờ Việt Nam), Man Utd giành chiến thắng 2-1 trước Brentford bằng các pha lập công của Casemiro và Benjamin Sesko. Trong đó, Bruno Fernandes trực tiếp kiến tạo để Sesko sút tung lưới đối phương trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp một. Ở bàn mở tỷ số, cũng chính tiền vệ người Bồ Đào Nha chuyền bóng để Harry Maguire có nhịp chạm vừa đủ giúp Casemiro lập công.

Với đường chuyền thành bàn ở vòng 34 giải Ngoại Hạng Anh, Bruno Fernandes chạm mốc 70 bàn thắng và 70 đường kiến tạo. Ngôi sao 31 tuổi cân bằng thành tích tổng số 140 bàn thắng và kiến tạo của Cristiano Ronaldo trong màu áo Man Utd (103 bàn thắng và 37 kiến tạo).

Bruno Fernandes ảnh hưởng lớn đến Manchester United.

Chí tính riêng mùa giải 2025/26, Bruno Fernandes có 19 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Con số này bằng với những gì Mesut Ozil (Arsenal) làm được ở mùa giải 2015/16. Người giữ kỉ lục về số đường kiến tạo trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh là Kevin de Bruyne (20 đường kiến tạo, mùa giải 2019/20) và Thierry Henry (20 đường kiến tạo, mùa giải 2002/03).

Man Utd vẫn còn đến 4 trận nữa gặp Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest và Brighton. Trong số này, Nottingham Forest đã ở rất gần tấm vé trụ hạng. Ngược lại, Liverpool, Sunderland và Brighton vẫn còn khả năng cạnh tranh các vé dự cúp châu Âu. Bruno Fernandes có cơ hội lớn để chạm tới kỷ lục của Henry, De Bruyne, thậm chí vượt qua 2 cầu thủ này.

Lần gần nhất Bruno Fernandes không ghi bàn hay kiến tạo là trận đấu giữa Man Utd và Everton ngày 24/2. "Quỷ đỏ" thắng 1-0 ở trận đấu đó nhờ pha lập công của Sesko.

Kể từ sau trận đấu "tịt ngòi" kể trên, tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng góp vào bàn thắng trong 7 trận đấu liên tiếp của Manchester United. Trong đó, anh có cả bàn thắng và kiến tạo trong trận gặp Crystal Palace.