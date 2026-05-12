GS Phạm Văn Lình làm Giám đốc Bệnh viện Vạn Phúc

(VTC News) -

Lễ công bố diễn ra chiều 11/5 tại TP.HCM, với sự tham dự của toàn bộ Ban Giám hiệu, Trưởng/phó các Khoa, Bộ môn, Viện, Phòng, Trung tâm của HIU và Ban giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ, CB-NV Bệnh viện Vạn Phúc.

Sự kiện diễn ra trong giai đoạn nhà trường kiện toàn nhân sự điều hành bệnh viện, chuẩn bị cho việc công bố chính thức tên bệnh viện mới, đồng thời hoàn thiện mô hình Viện - Trường trong đào tạo, thực hành y khoa, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe.

Kiện toàn nhân sự cho mô hình Viện - Trường

Việc bổ nhiệm GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình được xem là bước tăng cường sự kết nối chuyên môn giữa nhà trường và bệnh viện, đặc biệt với các ngành đào tạo thuộc khối sức khỏe.

GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Vạn Phúc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình cho biết bệnh viện đại học là mô hình có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nhân lực y tế, khi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và điều trị được đặt trong cùng một hệ thống vận hành.

“Việc kiện toàn tổ chức và nhân sự đánh dấu một bước ngoặt mới trong xây dựng và phát triển bệnh viện, phát huy hiệu quả cao nhất về nguồn lực của cả hai bên.

Trong 700 cán bộ, giảng viên của trường, có gần 300 giảng viên khối ngành sức khỏe là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II và thạc sĩ. Rất nhiều giảng viên đã trải qua công tác quản lý chuyên môn của bệnh viện, từ trưởng, phó khoa đến giám đốc bệnh viện trước đó. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế”, GS Lình chia sẻ.

GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình chia sẻ về mô hình kết nối giữa nhà trường và bệnh viện trong đào tạo.

GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình từng có kinh nghiệm vận hành mô hình Viện - Trường tại hai đại học y khoa trước đó, khi đảm nhiệm đồng thời vai trò hiệu trưởng và giám đốc bệnh viện tại Trường Đại học Y Dược Huế và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Nhiều giảng viên HIU đã kinh qua các công tác quản lý chuyên môn của bệnh viện từ Trưởng Phó khoa đến Giám đốc Bệnh viện sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao - rút ngắn khoảng cách giảng đường và buồng bệnh.

Việc phát triển mô hình Viện - Trường cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với hệ thống khám chữa bệnh.

Bệnh viện như một “giảng đường sống”

Mô hình Viện - Trường được xem là cách tiếp cận giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và thực tế nghề nghiệp. Thay vì vận hành tách biệt, cơ sở đào tạo và bệnh viện được kết nối trong cùng một định hướng chuyên môn, tạo điều kiện để hoạt động đào tạo diễn ra gần hơn với thực tiễn điều trị.

Trong mô hình này, bệnh viện trở thành một “giảng đường sống”, nơi các quy trình chuyên môn, hồ sơ bệnh án, kỹ thuật chẩn đoán, hoạt động điều trị và cách phối hợp giữa các bộ phận có thể được tiếp cận như một phần của quá trình đào tạo y khoa hiện đại.

Đây là cách tổ chức có ý nghĩa trong bối cảnh ngành y ngày càng đặt yêu cầu cao về năng lực thực hành, khả năng thích ứng với môi trường bệnh viện và hiểu biết về hệ thống y tế. Đây cũng là lý do nhiều cơ sở đào tạo y khoa chú trọng phát triển bệnh viện thực hành hoặc tăng cường liên kết với các cơ sở khám chữa bệnh.

GS Lình nhấn mạnh: “Sinh viên và học viên có thêm cơ sở thực hành chuẩn mực để nâng cao kết quả thực hành”.

Lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Ban Giám đốc mới của bệnh viện ra mắt cùng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ.

Việc trường đại học có bệnh viện thực hành riêng, mang giá trị khác biệt, không chỉ là sự bổ sung cơ sở vật chất mà là bước nâng cấp toàn diện chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận bệnh nhân thật, quy trình điều trị thật và hệ thống y tế vận hành thực tế ngay từ sớm.

Đặc biệt, sinh viên có thể hoàn thành quá trình thực hành để đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề, hoặc tiếp tục học sau đại học ngay trong hệ sinh thái đào tạo – điều trị – nghiên cứu thống nhất, đồng thời mở ra cơ hội việc làm rõ ràng khi bệnh viện ưu tiên tuyển dụng cựu sinh viên đã được đào tạo và thích nghi sẵn với hệ thống.

Bên cạnh mạng lưới 24 bệnh viện thực hành liên kết trước đó, Bệnh viện Vạn Phúc được định hướng trở thành một điểm kết nối mới trong hệ sinh thái đào tạo, thực hành và nghiên cứu của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bệnh viện Vạn Phúc tọa lạc tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM, trên trục Quốc lộ 13, cách trụ sở chính của HIU khoảng 15 phút di chuyển. Vị trí này tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động học thuật, thực hành lâm sàng, hospital tour và kết nối chuyên môn giữa nhà trường và bệnh viện.

Với việc kiện toàn nhân sự điều hành bệnh viện, mô hình Viện - Trường tại HIU có thêm nền tảng để gắn hoạt động đào tạo nhân lực y tế với môi trường khám chữa bệnh thực tế.