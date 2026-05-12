Thực hư ông Park Hang Seo sắp làm huấn luyện viên đội Thái Lan

Báo chí Thái Lan cho biết Kanchaburi là đội bóng đang theo sát huấn luyện viên Park Hang Seo với tham vọng có được chữ kí của nhà cầm quân này. Kanchaburi mới phải xuống hạng từ Thai League 1 sau mùa giải thi đấu không thành công. Trong ít vòng đấu cuối cùng, họ mời ông Lee Jung-soo - trợ lý của HLV Kim Sang-sik về làm việc.

Thực tế, Kanchaburi tuy phải xuống hạng nhưng là đội bóng nhận được nguồn tài trợ rất lớn trong thời gian gần đây. Họ mong muốn ngay lập tức trở lại Thai League 1 nên sẵn sàng chi tiền mua sắm cầu thủ cũng như có được huấn luyện viên đủ chất lượng.

HLV Park Hang Seo nhận được lời mời từ Thái Lan.

Tuy nhiên, ông Park Hang Seo là một trong các ứng viên dẫn dắt đội bóng Thái Lan trong mùa giải mới. Hiện chưa có đàm phán chính thức nào giữa đôi bên. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều công việc quan trọng ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và CLB Bắc Ninh.

Sau khi hết hợp đồng với VFF đầu năm 2023, ông Park Hang-seo vẫn làm việc ở Việt Nam. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, đồng thời làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh (hiện thi đấu ở giải Hạng Nhì).

Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đưa ra nhiều lời khuyên cho học trò cũ Kim Sang-sik - người đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiết lộ một trong những yếu tố quan trọng giúp ông hòa nhập nhanh và có thành tích sớm với đội tuyển Việt Nam chính là sự tư vấn của ông Park.

Ngày 9/4/2025, ông Park Hang Seo được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ đóng vai trò cố vấn quan trọng trong các quyết định liên quan đến đội tuyển quốc gia Hàn Quốc cũng như nâng cao hình ảnh bóng đá xứ kim chi.

Việc nhận lời dẫn dắt một đội bóng ở giải hạng Nhất Thái Lan không phải nước đi phù hợp dành cho ông Park. Nếu thất bại, uy tín và hình ảnh của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.