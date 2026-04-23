Xe cỡ nhỏ Trung Quốc 500 triệu đồng: Chọn Geely EX2 Max hay BYD Dolphin 2026?

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam có thêm hai tân binh đến từ Trung Quốc. Geely EX2 Max là dòng xe hoàn toàn mới trong khi BYD Dolphin 2026 là bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều cải tiến.

Cả hai mẫu xe đều hướng đến khách hàng đô thị nhưng sở hữu những ưu thế riêng biệt về thiết kế và khả năng vận hành.

Thiết kế và không gian sử dụng

Về ngoại thất, Geely EX2 Max mang kiểu dáng của một mẫu xe đa dụng gầm cao (SUV) cỡ nhỏ với các đường nét cứng cáp.

Lợi thế của mẫu xe này là khoảng sáng gầm tốt và tầm quan sát cao, phù hợp với điều kiện hạ tầng tại các thành phố lớn thường xuyên ngập nước. Không gian trần xe bên trong thoáng đãng, tạo sự thoải mái cho hành khách ở cả hai hàng ghế.

Ngược lại, BYD Dolphin 2026 trung thành với thiết kế hatchback mang hơi hướng hiện đại và mềm mại. Mẫu xe này ưu tiên tính khí động học, giúp giảm lực cản gió và tối ưu lượng điện năng tiêu thụ.

Nhờ chiều dài cơ sở được kéo dài, không gian để chân của Dolphin 2026 khá rộng rãi, dù chiều cao tổng thể có phần lép vế so với đối thủ từ Geely.

Công nghệ và trang bị nội thất

Bên trong khoang lái, Geely EX2 Max theo đuổi triết lý thực dụng. Hệ thống điều khiển trung tâm được bố trí khoa học với các phím bấm vật lý hỗ trợ người lái thao tác nhanh.

Chất liệu nội thất được đánh giá cao ở độ bền và sự tối giản, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự ổn định và dễ sử dụng.

BYD Dolphin 2026 gây ấn tượng mạnh với những tín đồ công nghệ. Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí trung tâm có khả năng xoay 90 độ, tích hợp hầu hết các chức năng điều khiển từ hệ thống điều hòa đến giải trí đa phương tiện.

Phiên bản này được nâng cấp hệ thống chip xử lý giúp các thao tác trên màn hình mượt mà hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Khả năng vận hành và pin

Xét về thông số kỹ thuật, BYD Dolphin 2026 sử dụng bộ pin công nghệ độc quyền, cho quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy đạt khoảng 420 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm.

Đây là con số ấn tượng trong phân khúc xe điện giá rẻ, giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển liên tỉnh.

Trong khi đó, Geely EX2 Max tập trung vào trải nghiệm lái êm ái. Hệ thống treo được tinh chỉnh để triệt tiêu dao động tốt khi đi qua các đoạn đường gồ ghề. Quãng đường di chuyển của EX2 Max đạt mức 400 km, không quá chênh lệch so với đối thủ.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị tính năng sạc nhanh, cho phép nạp 30-80% lượng điện chỉ trong khoảng 30 phút tại các trạm sạc công suất cao.

Yếu tố an toàn và dịch vụ

Về công nghệ an toàn, hai dòng xe đều sở hữu danh sách trang bị khá đầy đủ như hệ thống phanh chống bó cứng, cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình và 6 túi khí.

BYD Dolphin có phần nhỉnh hơn với các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) được tinh chỉnh nhạy hơn trong các tình huống cảnh báo va chạm sớm.

Hiện tại, trong tầm giá 499 triệu đồng, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở mạng lưới trạm sạc. Việc hãng xe nào sớm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi và hệ thống sạc công cộng sẽ chiếm ưu thế trong việc thuyết phục người tiêu dùng chuyển đổi sang xe năng lượng mới.