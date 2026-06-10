(VTC News) -

Nếu được hỏi nơi nào có nhà cửa san sát, có đường lớn đường nhỏ đan xen khắp nơi, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến một thành phố hoặc khu dân cư.

Thế nhưng câu đố "Cái gì có nhà, có đường nhưng không có người?" lại không nhắc đến bất kỳ địa điểm nào ngoài đời thực.

Nhiều người khi lần đầu nghe câu hỏi thường nghĩ tới một ngôi làng bỏ hoang, một khu đô thị chưa hoàn thiện hoặc thậm chí là bối cảnh trong phim ảnh. Tuy nhiên, tất cả những đáp án này đều có một điểm chung: từng có hoặc sẽ có con người xuất hiện.

Trong khi đó, thứ được nhắc đến trong câu đố lại hoàn toàn khác.

Cái gì có nhà, có đường nhưng không có người?. (Ảnh minh hoạ)

Ở đó, bạn có thể nhìn thấy từng ngôi nhà, từng con đường, ngã tư, công viên, sông ngòi hay cả những địa danh nổi tiếng. Mọi thứ đều hiện ra rất rõ ràng nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng người qua lại.

Điều thú vị là vật này xuất hiện ở hầu hết trường học, cơ quan, điểm du lịch và thậm chí nằm ngay trong điện thoại của nhiều người.

Chỉ cần quan sát kỹ câu hỏi, bạn có thể tìm ra đáp án mà không cần đến bất kỳ kiến thức đặc biệt nào.

Bạn nghĩ đó là gì? Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.