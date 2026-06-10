'Phía bên kia thành phố' tập 9: Cương chất vấn Khuê chơi xấu

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 9

Ở tập 8, áp lực từ sự kỳ vọng của mẹ Tuyết Lan (Thùy Dương) lên đến đỉnh điểm khi bà dùng điểm 8 môn Toán để miệt thị con gái và đem so sánh với người anh trai quá cố của con. Quá đau đớn, Lan phản kháng bằng cách gợi lại sự mệt mỏi mà Huy từng phải chịu đựng trước khi mất. Cô cũng hồi tưởng lại việc sự xuất sắc của Khuê trên truyền hình từng là vô tình là vũ khí để mẹ dùng mắng mỏ khiến anh trai cô luôn sống trong mặc cảm.

Trong lúc đi giúp mẹ dọn rác gần nhà Lan, Cương vô tình chạm mặt cô bạn. Dù Lan chủ động xin lỗi vì phớt lờ cậu trên lớp, Cương dù không để bụng nhưng vẫn tuyên bố cả hai "không hợp để làm bạn" để che giấu sự mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình.

Trái với sự lạnh lùng buổi tối, sáng hô sau khi đến trường, Cương lại hí hửng khi nghe Tiến tường thuật rằng Lan đang nhìn và tìm kiếm mình. Cậu lập tức thay đổi thái độ, ra lan can "tạo dáng" thật ngầu để gây ấn tượng với cô bạn. Mối quan hệ giữa hai người thêm gắn kết khi Tuyết Lan dùng video đang quay dở làm bằng chứng bảo vệ Tiến (bạn thân Cương) khỏi sự bắt nạt của Thái.

Hành động trượng nghĩa của Lan khiến cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt bạn bè. Tuy nhiên, việc Lan vui vẻ nhận kẹo từ Cương khiến Thái vô cùng nóng mắt. Tập phim kết thúc với việc Thái quyết định sẽ giở trò trong hoạt động bốc thăm "Cặp đôi cùng tiến" sắp tới để gây rắc rối cho Cương.

Tuyết Lan tổn thương vì bị mẹ chỉ trích.

Trong tập 9 Phía bên kia thành phố, một cơn bão tin đồn bất ngờ ập đến khiến tình bạn giữa bộ ba Cương - Khuê - Lan đứng trước thử thách nghiệt ngã.

Mở đầu tập phim là những thay đổi kỳ lạ của Cương. Theo lời kể của em Thảo (Ali Hoàng Phương) với Khuê, dù vẫn đi phụ mẹ dọn rác như mọi ngày nhưng hôm nay Cương lại đặc biệt chọn bộ đồ bảnh bao nhất để mặc. Sự thay đổi này khiến Khuê không khỏi suy nghĩ về tâm tư của bạn thân dành cho Tuyết Lan.

Sóng gió thực sự bùng nổ khi một bài báo nghi án nữ sinh tên TL mới chuyển trường đã "đánh cắp" báo cáo khoa học của một thiên tài toán học cùng trường lan truyền chóng mặt. Dù bài báo không chỉ đích danh, nhưng tất cả học sinh trong lớp đều đổ dồn sự nghi ngờ vào Tuyết Lan. Trong khi cả lớp bàn tán xôn xao, Thái bất ngờ đứng ra bênh vực Lan, khẳng định sẽ luôn ở bên cạnh cô bất chấp mọi chuyện. Tuyết Lan dứt khoát gạt tay Thái và đanh thép khẳng định mình không hề ăn trộm.

Đỉnh điểm của tập 9 là cuộc đối đầu căng thẳng giữa đôi bạn thân Cương và Khuê. Vì tin rằng bí mật về bài nghiên cứu chỉ có mình và Khuê biết, Cương đã chặn đường chất vấn và nghi ngờ chính Khuê là người đăng tin tố cáo Lan lên mạng. Bất chấp việc Khuê phủ nhận, Cương vẫn tỏ ra thất vọng và chụp cho bạn mình cái mũ "bắt nạt bạn bè". Sự nghi ngờ vô căn cứ của Cương khiến Khuê bị tổn thương sâu sắc. Cậu cảm thấy thất vọng khi tình bạn gắn bó bấy lâu lại không bằng một cô gái mới quen.

Mâu thuẫn xảy ra giữa cặp bạn thân Khuê và Cương.

Liệu Khuê sẽ làm gì để chứng minh sự trong sạch của mình? Ai mới thực sự là người đứng sau bài báo tố cáo Tuyết Lan?

Tập 9 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 10/6 trên VTV1.